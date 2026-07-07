Gold bei prominentem Technologie-Betrieb gestohlen

Teilweise geständig

„Er wollte die entwendeten Gegenstände nach und nach zu Geld machen“, so Lamb. Der betroffenen Firma entstand ein Gesamtschaden von mehr als 240.000 Euro. Der Verdächtige, der teilweise geständig ist, befindet sich in der Justizanstalt Leoben in Untersuchungshaft. Seine 24-jährige Freundin wird wegen des Verdachts der Hehlerei und einer möglichen Beitragstäterschaft auf freiem Fuß angezeigt.