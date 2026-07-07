Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

240.000 Euro Schaden

Gold bei prominentem Technologie-Betrieb gestohlen

Steiermark
07.07.2026 11:46
Der 31-Jährige ist in Leoben in Haft.
Der 31-Jährige ist in Leoben in Haft.(Bild: Stockner Eva)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Einen Langfinger konnte die Polizei in Leoben (Steiermark) überführen: Der Angestellte eines prominenten Technologie-Unternehmens stahl über Monate Laptops, Handys und recycelte Goldbestandteile. Der Schaden beträgt mindestens 240.000 Euro. Der 31-jährige Steirer ist in Haft.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bereits im März dieses Jahres erstattete das Industrieunternehmen aus Leoben Anzeige bei der Polizei, nachdem ein vorerst unbekannter Täter insgesamt sieben iPhones gestohlen hatte. Als eines dieser Geräte wenige Wochen später in einem Handyshop in Kapfenberg auftauchte, stießen Ermittler der Leobner Polizeiinspektion Josef-Heißl-Straße auf eine 24-Jährige aus dem Bezirk Leoben.

Sie hatte ein gestohlenes Mobiltelefon offenbar an den Betreiber des Handyshops verkauft. Sie leugnete die Tat und gab an, ihr Ausweis sei von einer anderen Person missbräuchlich verwendet worden.

Amtsbekannter geriet ins Visier
Weitere Ermittlungen führten die Polizisten schließlich auf die Spur eines 31-jährigen, wegen Einbruchsdiebstählen vorbestraften, Mann aus dem Bezirk Leoben. Der Steirer ist mit der 24-Jährigen liiert und war zum Tatzeitpunkt in dem prominenten Technologiebetrieb beschäftigt.

„Es stellte sich heraus, dass der 31-Jährige im Zuge seiner Arbeit Zugriff auf diverse Waren und Materialien des Betriebs hatte“, weiß Polizeisprecher Markus Lamb. Dabei geriet er in Verdacht, neben den genannten Mobiltelefonen auch Firmenlaptops sowie größere Mengen an Goldbestandteilen gestohlen zu haben. Das Gold wird aus dem Produktionsabwasser und dem Schlamm zurückgewonnen.

Teilweise geständig
„Er wollte die entwendeten Gegenstände nach und nach zu Geld machen“, so Lamb. Der betroffenen Firma entstand ein Gesamtschaden von mehr als 240.000 Euro. Der Verdächtige, der teilweise geständig ist, befindet sich in der Justizanstalt Leoben in Untersuchungshaft. Seine 24-jährige Freundin wird wegen des Verdachts der Hehlerei und einer möglichen Beitragstäterschaft auf freiem Fuß angezeigt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
07.07.2026 11:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Magma und Wasser
Philippinen: Explosive Eruption am Vulkan Taal
Stinkende Algen
Miami Beach: Strände mit Unmengen Seetang bedeckt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.413 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
98.244 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
92.374 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1151 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
820 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
775 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf