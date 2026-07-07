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Monatelange Sanierung

Unwetter: Ersatzweg für zerstörte Landesstraße

Tirol
07.07.2026 11:32
Durch die neue Ersatzstraße können nun auch wieder Reisebusse und große Lkw mit Anhänger und ...
Durch die neue Ersatzstraße können nun auch wieder Reisebusse und große Lkw mit Anhänger und Sattelkraftfahrzeuge in das hintere Pitztal gelangen.(Bild: Land Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Nach dem schweren Unwetter Anfang vergangener Woche laufen die Aufräum- und Sanierungsarbeiten im Tiroler Pitztal weiter auf Hochtouren. Im Bereich der zerstörten Landesstraße wurde jetzt ein Ersatzweg errichtet. Bis die Pitztalstraße in der ursprünglichen Trassenführung wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, wird es wohl mehrere Monate dauern. 

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Durch die intensive Arbeit der Straßenmeisterei Zams habe in den vergangenen Tagen eine Ersatztrasse für die durch eine Mure zerstörte L16 Pitztalstraße im Bereich der Weiler Eggenstall und Hairlach im Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal errichtet werden können.

Durch die intensive Arbeit der Straßenmeisterei Zams konnte in den vergangenen Tagen eine ...
Durch die intensive Arbeit der Straßenmeisterei Zams konnte in den vergangenen Tagen eine Ersatztrasse errichtet werden.(Bild: Land Tirol, Krone KREATIV)

Einspurig mit Ampelregelung
Diese neue Ersatzstraße wurde Montagabend einspurig mit Ampelregelung für den Verkehr freigegeben. „Damit können nun auch wieder Reisebusse und Lkw mit Anhänger sowie Sattelkraftfahrzeuge in das hintere Pitztal gelangen. Die Länge der Umfahrung sowie der Ampelphasen konnte zudem wesentlich verkürzt werden“, berichtete das Land Tirol.

Die Bichlbachbrücke sowie die Straßenabschnitte im direkten Nahbereich sind zerstört und müssen ...
Die Bichlbachbrücke sowie die Straßenabschnitte im direkten Nahbereich sind zerstört und müssen neu errichtet werden.(Bild: Land Tirol)

Monatelange Arbeiten stehen bevor
Die Sanierungsarbeiten an der L16 Pitztalstraße und an der Pitze gehen indes voll weiter. Nach dem Entfernen des Gerölls und Schlamms habe man erstmals das Ausmaß des Schadens feststellen können: Die Bichlbachbrücke sowie die Straßenabschnitte im direkten Nahbereich sind demnach zerstört und müssen neu errichtet werden.

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„Bis die Pitztalstraße in der ursprünglichen Trassenführung wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, wird es nach derzeitigem Stand mehrere Monate dauern“, so die Verantwortlichen vom Land. 

Rund 1000 Einwohner von verschiedenen Ortsteilen von St. Leonhard im Pitztal waren vergangenen Montag unmittelbar nach den Murenabgängen infolge von Unwettern von der Außenwelt abgeschnitten gewesen.

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