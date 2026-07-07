Unwetter: Ersatzweg für zerstörte Landesstraße

Monatelange Arbeiten stehen bevor

Die Sanierungsarbeiten an der L16 Pitztalstraße und an der Pitze gehen indes voll weiter. Nach dem Entfernen des Gerölls und Schlamms habe man erstmals das Ausmaß des Schadens feststellen können: Die Bichlbachbrücke sowie die Straßenabschnitte im direkten Nahbereich sind demnach zerstört und müssen neu errichtet werden.