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„Eines ist sicher ...“

Aurora Ramazzottis Hochzeit endete im Mega-Chaos!

Society International
07.07.2026 12:18
Am Wochenende feierten Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza auf Sizilien eine wahre ...
Am Wochenende feierten Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza auf Sizilien eine wahre Märchenhochzeit. Doch nach den großen Emotionen und der ausgelassenen Party kam für die Hochzeitsgäste das böse Erwachen.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/therealauroragram)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Am Wochenende hat Aurora Ramazzotti auf Sizilien ihre Traumhochzeit gefeiert. Doch das Wochenende zwischen Party und großen Emotionen endete für die Hochzeitsgesellschaft im absoluten Chaos, wie die frisch verheiratete Tochter von Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker auf Instagram verriet.

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Noch am Wochenende teilte Aurora Ramazzotti zahlreiche Schnappschüsse ihrer Märchenhochzeit mit Goffredo Cerza. Doch jedes Märchen findet einmal sein Ende – und im Fall von Ramazzotti ein ziemlich chaotisches! 

„Überlegen gerade, wie wir Sizilien verlassen können“
Das verriet die 29-Jährige ihren Fans jetzt in ihrer Instagram-Story. Zu einem Foto, das den Oberkörper ihres Sohnes Cesare (3) zeigt, schilderte die Promi-Tochter, dass ihre Gäste nach den Hochzeitsfeierlichkeiten mehr oder weniger auf Sizilien gestrandet sind.

In ihrer Instagram-Story verriet Aurora Ramazzotti, dass nach ihrer Traumhochzeit auf Sizilien ...
In ihrer Instagram-Story verriet Aurora Ramazzotti, dass nach ihrer Traumhochzeit auf Sizilien das absolute Chaos ausgebrochen ist.(Bild: instagram.com/therealauroragram)

„Ach ja, P.S.: Alle Flüge von hier aus wurden gestrichen, meine Gäste sind in die Kombination aus Flugstreik und ausbrechendem Ätna geraten, und wir überlegen gerade, wie wir Sizilien wieder verlassen können“, schrieb Ramazzotti.

Tatsächlich gab es am Sonntag in Italien einen 24-stündigen Flugstreik, von dem mehrere große Flughäfen in Italien – unter anderem auch jener in Ramazzottis Heimatstadt Mailand – betroffen waren. Gleichzeitig musste der Flughafen von Catania wegen des Ausbruchs des Ätnas am Sonntag geschlossen werden. Auch Anfang der Woche wurden alle ankommenden Flüge und Abflüge nach Catania gestrichen.

Auf Instagram teilte Aurora Ramazzotti am Wochenende zahlreiche Schnappschüsse ihrer Traumhochzeit mit Goffredo Cerza. Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie:

Heimreise mit Bus, Auto – und zu Fuß?
Was für ein Chaos! Wie Ramazzotti fortfuhr, hätten die Flugausfälle jedenfalls zu kreativen Lösungen bei ihren Hochzeitsgästen geführt.

Einige seien „nach Kalabrien geflogen und fahren jetzt mit dem Auto weiter, andere haben Busse gemietet und weitere Gäste mitgenommen, wieder andere haben irgendeinen seltsamen Flug gefunden, sind aber zumindest dem Vulkan entkommen“, verriet sie. Und witzelte: „Vielleicht kehrt ja jemand zu Fuß nach Hause zurück.“

„Dieses Wochenende werden wir nie vergessen“
Ramazzotti selbst befindet sich noch immer auf Sizilien, wie sie hinzufügte. „Gelegentlich frage ich mich, warum alles, was ich kaue, knirscht, aber dann erinnere ich mich daran, dass eine gigantische Aschewolke über meinem Kopf schwebt“, erklärte sie mit einem Augenzwinkern.

Nur um dann mit der gehörigen Portion Galgenhumor hinzuzufügen. „Eines ist sicher: Dieses Wochenende werden wir nie vergessen.“

Hunziker stach in See
Ob das frisch vermählte Paar im Raum von Catania auch seine Flitterwochen geplant hatte, oder nun unfreiwillig festsitzt, das verriet Aurora allerdings nicht.

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Mama Michelle Hunziker nutzte jedenfalls die Gelegenheit und hängte an das Hochzeitswochenende ihrer Tochter einen Sizilien-Urlaub an. Auf Instagram veröffentlichte die Moderatorin aktuell unter anderem Fotos, die sie im Bikini auf einer Jacht, die gerade an der Insel Panarea nördlich von Sizilien vorbeischippert, zeigen.

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