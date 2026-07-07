Aurora Ramazzottis Hochzeit endete im Mega-Chaos!

Tatsächlich gab es am Sonntag in Italien einen 24-stündigen Flugstreik, von dem mehrere große Flughäfen in Italien – unter anderem auch jener in Ramazzottis Heimatstadt Mailand – betroffen waren. Gleichzeitig musste der Flughafen von Catania wegen des Ausbruchs des Ätnas am Sonntag geschlossen werden. Auch Anfang der Woche wurden alle ankommenden Flüge und Abflüge nach Catania gestrichen.