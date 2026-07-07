Risikostufe Rot: Nächste Hitzewelle trifft Spanien

Feuer wüten in Südeuropa

Auch in Frankreich wird die Bevölkerung immer noch von der Hitze geplagt. Für Dienstag rief der Wetterdienst Météo-France für 61 Départements die zweithöchste Alarmstufe Orange aus. Erwartet wurden demnach 35 bis 41 Grad. In den Pyrenäen kämpft die Feuerwehr gegen Brände. Auf der spanischen Seite der Grenze hat ein Feuer 2200 Hektar Land verwüstet, wie der „Guardian“ berichtete. Auch in Portugal hält die Hitze an, dort wüten ebenfalls mehrere Waldbrände.