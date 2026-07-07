Bis zu 44 Grad!
Risikostufe Rot: Nächste Hitzewelle trifft Spanien
Die brütende Hitze hält in Spanien an. In einigen Regionen des Landes gilt daher die rote Warnstufe. Teilweise werden Temperaturen bis zu 44 Grad erwartet. In Teilen des Landes wüten zudem Waldbrände.
Besonders in Aragonien, Katalonien und der Region um Valencia schlägt die Hitze derzeit richtig ein. In diesen Gebieten gilt daher auch die rote Risikostufe, also extreme Gefahr.
Warnstufe Rot oder Orange
In neun weiteren Regionen – etwa in Alicante und Andalusien – gilt die orange Warnstufe. Diese wird bei Temperaturen bis zu 40 Grad oder mehr ausgerufen. In Madrid ist die Situation ähnlich. Auch dort werden Temperaturen bis zu 39 Grad erwartet, wie „El Mundo“ berichtet.
Eine Karte des spanischen Wetterdienstes Aemet zeigt die verschiedenen Hitzewarnstufen im Land:
Viele Hitzetote im Land
Spanien verzeichnete heuer das heißeste Halbjahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Im Juni sind mehr als doppelt so viele Hitzetote wie im Vormonat registriert worden. Ganze 1028 Todesfälle werden dem Extremwetter zugeschrieben.
Feuer wüten in Südeuropa
Auch in Frankreich wird die Bevölkerung immer noch von der Hitze geplagt. Für Dienstag rief der Wetterdienst Météo-France für 61 Départements die zweithöchste Alarmstufe Orange aus. Erwartet wurden demnach 35 bis 41 Grad. In den Pyrenäen kämpft die Feuerwehr gegen Brände. Auf der spanischen Seite der Grenze hat ein Feuer 2200 Hektar Land verwüstet, wie der „Guardian“ berichtete. Auch in Portugal hält die Hitze an, dort wüten ebenfalls mehrere Waldbrände.
Hohe Waldbrandgefahr
Aufgrund der anhaltenden Hitze warnt auch der Wetterdienst Aemet: „Am Dienstag, dem 7., besteht in weiten Teilen des Landes eine sehr hohe oder extreme Waldbrandgefahr.“ Das werde sich auch in den kommenden Tagen nicht ändern. Die Bevölkerung des Landes sei daher zu „äußerster Vorsicht“ aufgerufen.
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