Bombenanschläge nahe Macrons Hotel in Damaskus

Wiederholt Anschläge

Seit dem Sturz Assads durch islamistische Milizen im Dezember 2024 hat es in Damaskus mehrere Anschläge gegeben. Am vergangenen Donnerstag waren bei einem Bombenanschlag in einem Café in der Innenstadt zehn Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden. Bisher bekannte sich niemand zu der Tat.