Falcos letzte Nachricht vor dem tödlichen Unglück

Alle waren da, nur Falco nicht

Die Toten Hosen, Nina Hagen und viele andere Musikgrößen waren da, nur Falco nicht. Dem Jubilar sind bei seinem persönlichen Queen-Konzert – übrigens mit dem Ersatzbassisten von Udo Lindenberg – vor Freude die Tränen gekommen. Wenig später waren es Tränen der Trauer: „Nach dem Fest um sechs Uhr in der Früh habe ich ein Fax im Büro gefunden, auf dem mir Falco alles Gute wünschte und ,Wir sehen uns’ geschrieben hat. Nach kurzem Schlaf wurde ich aufgeweckt, weil die erschütternde Nachricht von seinem Tod rund um die Welt ging.“