Falcos letzte Nachricht vor dem tödlichen Unglück

Hans Hölzel könnte noch am Leben sein, wäre er – wie versprochen – zum Fest mit der Band Queen angereist. Diese und andere bewegende Storys zur Austropop-Legende verrät Gastgeber Rudi Dolezal nicht nur in seinem Buch zum Jubiläum seines Welthits „Rock me Amadeus“, sondern auch am Freitag im Burgenland.
Mit einem Nest voller kunterbunter Überraschungen – oder besser gesagt, Neuigkeiten für Falco-Fans – wartet Rudi Dolezal zu Ostern auf. Der Popfilmer gibt bislang unbekannte Einblicke in die letzten Stunden der weltberühmten „Rock me Amadeus“-Ikone in der Dominikanischen Republik. Zum 40-Jahre-Jubiläum des Welthits, der es bis heute als einziger deutschsprachiger Song auf Platz eins der US-Charts geschafft hat, schrieb Dolezal das Buch „Falco – Die ganze Wahrheit“.
Die spätere Musikdoku-Koryphäe und der Popstar hatten sich als Jugendliche kennengelernt – Rudi Dolezal mit 17 als Jungredakteur der ORF-Sendung „Ohne Maulkorb“ und Hans Hölzel als 18-Jähriger, der noch nicht als Falco, sondern als Bassist der neuen Untergrund-Band Hallucination Company aufgetreten ist.
„Nach dem Konzert kamen wir uns in der Garderobe bei besonderen Zigaretten und einer durchsichtigen Flüssigkeit – kein Wasser, sondern Wodka – näher. Wir haben uns auf Anhieb blendend verstanden, wir hatten den gleichen Schmäh“, erinnert sich Dolezal.
Viele Jahre später, zu seinem 40er am 5. Februar 1998, hatte Dolezals Team die Idee, eine große Geburtstagsfeier im legendären Szenelokal Nikodemus in Purkersdorf (NÖ) auf die Beine zu stellen. Sogar die Kultband Queen kündigte sich an, um die Bühne zu rocken, jedoch ohne Bassisten. „Da rief ich Falco an und fragte ihn, ob er mit Queen spielen will. Er sagte zu“, erinnert sich Dolezal.
Alle waren da, nur Falco nicht
Die Toten Hosen, Nina Hagen und viele andere Musikgrößen waren da, nur Falco nicht. Dem Jubilar sind bei seinem persönlichen Queen-Konzert – übrigens mit dem Ersatzbassisten von Udo Lindenberg – vor Freude die Tränen gekommen. Wenig später waren es Tränen der Trauer: „Nach dem Fest um sechs Uhr in der Früh habe ich ein Fax im Büro gefunden, auf dem mir Falco alles Gute wünschte und ,Wir sehen uns’ geschrieben hat. Nach kurzem Schlaf wurde ich aufgeweckt, weil die erschütternde Nachricht von seinem Tod rund um die Welt ging.“
Diese und andere bewegende Geschichten, die Dolezal erstmals vor Publikum erzählt, sind am 10. April ab 19 Uhr im Stadthotel Pinkafeld zu hören. Tickets gibt es unter www.desch-drexler.at oder in der gleichnamigen Buchhandlung.
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