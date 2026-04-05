Gute Piloten fliegen auf die „Pulsuhr fürs Gehirn“

Hartes Training in der Luftfahrt revolutioniert ein Neuro-Tech-Unternehmen, Starthilfe gibt die Wirtschaftsagentur Burgenland. Das clevere System hat internationales Marktpotenzial.
Weltweit steht die Luftfahrtbranche vor großen Herausforderungen: steigendes Flugaufkommen, wachsender Personalbedarf, höchste Sicherheitsstufe. An Bedeutung gewinnen „Human Factors“ – menschliche Faktoren, die das Verhalten und die Leistungsfähigkeit in sozio-technischen Systemen prägen. Mit dem Start-up Mindset Technologies entsteht genau für diese globalen Aufgaben eine technologische Antwort aus dem Burgenland, internationales Marktpotenzial inklusive.
„Mit ,Enhanced Pilot Performance System’ machen wir kognitive Belastung erstmals in Echtzeit messbar. EPPS funktioniert im Grunde wie eine Pulsuhr für das Gehirn und liefert Piloten ein präzises Feedback über ihre mentale Leistungsfähigkeit. Unser Ziel ist es, Resilienz zu stärken, Fehlentscheidungen zu reduzieren und die Sicherheit im Cockpit zu erhöhen“, erklärt Christian Kusmitsch, Initiator von Mindset Technologies in Großhöflein.
Eine Vision, die weit über die Luftfahrt hinausgeht
Ferner arbeitet das Start-up bereits an einem „Brain Safety Belt“ für sicherheitskritische Berufe – einzusetzen überall dort, wo Menschen unter Druck komplexe Entscheidungen treffen müssen. Wie relevant diese Kompetenz ist, zeigte sich jüngst beim Wettstreit der Forschungsteams im Rahmen der „Defence Conference“ zur Stärkung des nationalen Sicherheitsstatus in Klagenfurt, den das Unternehmen für sich entscheiden konnte.
Dass aus einer Hightech-Idee ein international interessantes Produkt werden kann, sei kein Zufall, sondern das Ergebnis eines starken regionalen Innovationsökosystems, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Ein Baustein auf dem vielversprechenden Weg sei die Unterstützung durch StartUp-Burgenland gewesen, ein Inkubator- und Accelerator-Programm der Wirtschaftsagentur. „Das Unternehmen erhielt individuelles Coaching, strategische Beratung sowie Zugang zu einem umfassenden Netzwerk aus Wirtschaft, Forschungseinrichtungen und potenziellen Kooperationspartnern“, berichten die Geschäftsführer Klaus Stinakovits und Georg Schönbauer. Im Fokus standen darüber hinaus die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und die Vorbereitung auf Finanzierungsvorhaben. So können Start-ups zum Überflieger werden!
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