Gute Piloten fliegen auf die „Pulsuhr fürs Gehirn“

Dass aus einer Hightech-Idee ein international interessantes Produkt werden kann, sei kein Zufall, sondern das Ergebnis eines starken regionalen Innovationsökosystems, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Ein Baustein auf dem vielversprechenden Weg sei die Unterstützung durch StartUp-Burgenland gewesen, ein Inkubator- und Accelerator-Programm der Wirtschaftsagentur. „Das Unternehmen erhielt individuelles Coaching, strategische Beratung sowie Zugang zu einem umfassenden Netzwerk aus Wirtschaft, Forschungseinrichtungen und potenziellen Kooperationspartnern“, berichten die Geschäftsführer Klaus Stinakovits und Georg Schönbauer. Im Fokus standen darüber hinaus die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und die Vorbereitung auf Finanzierungsvorhaben. So können Start-ups zum Überflieger werden!