Neuer Fahrsimulator: „Virtuell den Schöckl runter“

Und so funktioniert das Kernstück des neu eröffneten Zentrums: Auf der Plattform des Fahrsimulators können beliebige Fahrzeugtypen simuliert werden – und mittels Virtual-Reality-Brille unterschiedlichste Straßensituationen. Testpersonen steigen einfach ein, lenken und bremsen wie gewohnt und geben ihr Feedback. „Von der feinen Straße bis zur Offroad-Strecke lässt sich alles simulieren – man kann auch virtuell den Schöckl runterfahren“, sagt Martin Peter von Magna.