Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Projekt von Magna & TU

Neuer Fahrsimulator: „Virtuell den Schöckl runter“

Steiermark
27.01.2026 13:00
Eröffnung des Forschungszentrums (v. l.): Arno Eichberger (TU Graz), Severin Stadler (Magna), ...
Eröffnung des Forschungszentrums (v. l.): Arno Eichberger (TU Graz), Severin Stadler (Magna), Martin Peter (Magna) und TU-Rektor Horst Bischof(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Bei der Entwicklung von Fahrzeugen geht es nicht nur um nüchterne Zahlen, sondern auch um das menschliche Fahrerlebnis. Um dieses auf höchstem wissenschaftlichen Standard zu simulieren, vereinen TU Graz und Magna ihre Kräfte und eröffnen am Campus Inffeldgasse einen der modernsten Fahrsimulatoren der Welt.

0 Kommentare

Magna und TU Graz möchten mit dem viel zitierten „China Speed“ mithalten. In Asien wird vorgelebt, wie Innovationen kostengünstig und in kürzester Zeit am Markt landen können. Um nachzuziehen, wurde der 15 Jahre alte Fahrsimulator am Campus Inffeldgasse ausrangiert und um knapp vier Millionen Euro ein neues „Advanced Driving Simulation Center“ geschaffen.

„Das ist eine einzigartige Forschungsinfrastruktur, die weltweit ihresgleichen sucht“, freut sich Rektor Horst Bischof bei der Präsentation am Dienstag. Die Zusammenarbeit mit Magna bezeichnet er als „Win-win-Situation“: Die TU Graz hat eine Spielwiese für Forschung – Magna bekommt die Ergebnisse serviert. „Alleine wäre das für jeden der Partner nicht möglich.“

Das ist eine einzigartige Forschungsinfrastruktur, die weltweit ihresgleichen sucht. Ein Meilenstein für unsere Zusammenarbeit mit Magna.

Horst Bischof

Rektor TU Graz

Bild: Jürgen Fuchs

Und so funktioniert das Kernstück des neu eröffneten Zentrums: Auf der Plattform des Fahrsimulators können beliebige Fahrzeugtypen simuliert werden – und mittels Virtual-Reality-Brille unterschiedlichste Straßensituationen. Testpersonen steigen einfach ein, lenken und bremsen wie gewohnt und geben ihr Feedback. „Von der feinen Straße bis zur Offroad-Strecke lässt sich alles simulieren – man kann auch virtuell den Schöckl runterfahren“, sagt Martin Peter von Magna.

„China Speed“ auch in der Steiermark
Anhand der Daten lassen sich anschließend Fahrkomfort und -dynamik diverser Modelle verbessern. „Unsere Kunden aus der ganzen Welt können hierherkommen“, meint Peter. „Gemeinsam mit der TU schaffen auch wir China Speed. Bessere Qualität wird in kürzerer Zeit am Markt sein.“

In einer Kabine mit großem Fenster lässt sich die Fahrsimulation verfolgen und auswerten.
In einer Kabine mit großem Fenster lässt sich die Fahrsimulation verfolgen und auswerten.(Bild: Jürgen Fuchs)

„Mit dem neuen Simulator schließen wir die Lücke zwischen theoretischer Fahrzeugmodellierung und realer menschlicher Wahrnehmung“, bringt es Arno Eichberger auf den Punkt, der als Leiter des Instituts für Fahrzeugtechnik für den wissenschaftlichen Betrieb des Prüfstands zuständig ist. „Das beschleunigt Entwicklungsprozesse – weit bevor echte Fahrzeugprototypen zur Verfügung stehen“, ergänzt Severin Stadler, Leiter für Forschung und Entwicklung bei Magna.

Lesen Sie auch:
Die Produktion der G-Klasse von Mercedes bleibt in Graz
Rettung für Standort
Magna in Graz: Mercedes bleibt, McLaren kommt
04.12.2025
Deal mit Magna
Fix! Nächster Autobauer aus China fertigt in Graz
21.11.2025
TU Graz leitet Projekt
Forscher entwickeln Flugtreibstoff aus Paradeisern
18.12.2025

Und auch das erste konkrete Projekt steht schon vor der Tür: Mit einem Simulator-Aufsatz, der einen Bus darstellt, sollen stehende und sitzende Fahrgäste den Fahrkomfort in fahrerlosen Öffis testen. Simulationen, die heute noch surreal wirken, aber schneller, als wir glauben, auf den Straßen zur Realität werden könnten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.052 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.384 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.941 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf