Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wie sie damit leben

Elstner & Rüdiger: Zwei TV-Größen, eine Krankheit

Adabei Österreich
04.04.2026 20:00
Kennen sich bereits seit 33 Jahren und teilen ein gemeinsames Schicksal: Frank Elstner und ...
Kennen sich bereits seit 33 Jahren und teilen ein gemeinsames Schicksal: Frank Elstner und Alexander J. Rüdiger.(Bild: privat)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Top, die Wette gilt! In Baden-Baden trafen vor Kurzem zwei Generationen Fernsehen aufeinander. Der ehemalige „Money Maker“ Alexander J. Rüdiger stellte sich gemeinsam mit Showmaster Frank Elstner einem Tischtennis-Match. Doch noch mehr als die Liebe zum Ballsport verbindet die beiden ein gemeinsames Schicksal ...

0 Kommentare

Wenn diese Gesichter zweier TV-Generationen aufeinandertreffen, dann geht es um weit mehr als nur Nostalgie. Der Ex-„Money Maker“ und die Show-Legende Frank Elstner kennen einander bereits seit 33 Jahren, nun kam es in Baden-Baden zu einem ganz besonderen Wiedersehen. Im Rahmen des Tischtennis-Spiels wurde dabei schnell klar: Dieses Treffen war nicht nur eine schöne TV-Reunion, sondern auch eine sehr persönliche Begegnung. 

Denn neben der Liebe zum Fernsehen verbindet die beiden auch noch ein gemeinsames Schicksal. Sowohl der 56-jährige Rüdiger als auch der 83-jährige Elstner leben mit Parkinson. Eine Diagnose, die viele Menschen aus der Bahn wirft. Doch bei diesen beiden steht nicht Resignation im Vordergrund, sondern der Wille, weiterzumachen, in Bewegung zu bleiben und dem Leben mit Zuversicht zu begenen. 

Das Duell zwischen Rüdiger und Elstner ging übrigens unentschieden aus.
Das Duell zwischen Rüdiger und Elstner ging übrigens unentschieden aus.(Bild: privat)

Mehr als ein nostalgisches Wiedersehen
Schon bei ihrem ersten Kennenlernen schrieb das Fernsehen seine eigene Geschichte: Damals konnte Frank Elstner Alexander J. Rüdiger in der RTL-Talentshow „Showmaster“ erstmals Punkte geben. Seither ist viel passiert, beruflich wie privat.

Auch diesmal ging es aber nicht nur um Erinnerungen an frührere Zeiten. Im Mittelpunkt standen Gespräche über das Leben, über Krankheit, Bewegung und darüber, wie wichtig es ist, trotz Rückschlägen nicht aufzugeben. Elstner attestierte Rüdiger dabei einmal mehr großes Moderationstalent. 

Bewegung tut uns allen gut
Da sind sich beide einig: Bewegung ist deutlich mehr als nur Fitness. Für viele Betroffene ist sie ein Schlüssel, um aktiv zu bleiben – ganz unabhängig von einer Erkrankung. Im Zuge dessen berichtete Rüdiger auch über die positive Wirkung der krone.tv-Sendung „Philipp bewegt“ mit dem Vorturner der Nation Philipp Jelinek

Lesen Sie auch:
Am Samstag ist die Parkinson-Erkrankung von Ex-Bürgermeister Michael Häupl bekannt geworden. ...
Krone Plus Logo
So erkennen Sie sie
Welche Symptome schon früh auf Parkinson hindeuten
14.12.2024
Adabei Primetime
Ein Kindheitstraum, ein Comeback und ein Vorurteil
03.04.2026
„Naschis“ Erfolgsspur
Konzept „Alpenbarbie“: Blondinen bevorzugt
04.04.2026

Natürlich musste Bewegung auch nach dem Tischtennis-Turnier weiter umgesetzt werden, und so durfte eine, persönlich vom „Wetten, dass ..?“-Erfinder geführte, Sightseeing-Tour durch die Stadt nicht fehlen. „Das war sehr motivierend und eine eindrucksvolle Erfahrung. Im Leben geht es auch immer darum, Spaß zu verstehen, und das weit über das Fernsehen hinaus“, resümierte Rüdiger den Ausflug. Eine Begegnung, die somit auch eine schöne Osterbotschaft in sich hatte: nie aufgeben, weitergehen und hoffen.

Apropos, Ausflug: Dass Alexander J. Rüdiger diese Haltung lebt, zeigt sich immer wieder. Zu Ostern ist er beispielsweise für das ORF-Publikum auf dem Bergpilgerweg „Hoch und Heilig“ unterwegs. In „Unser Österreich“ auf ORF III wandert er durch Kärnten, Osttirol und Südtirol. Und auch Frank Eltsner bleibt auf ewig eine prägende Größe des deutschsprachigen Fernsehens. Demnach wird es auch Bill und Tom Kaulitz, die ab Dezember „Wetten, dass ..?“ übernehmen, besonders freuen, dass Elstner die Moderations-Entscheidung gut heißt und ihnen die Daumen drückt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
04.04.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Frank Elstner
WetteKrankheitTischtennis
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
In Papas Fußstapfen
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.091 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.105 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.665 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Adabei Österreich
So feiern die VIPs
Zu Ostern: Tierische Düfte und Eierköniginnen
Wie sie damit leben
Elstner & Rüdiger: Zwei TV-Größen, eine Krankheit
„Naschis“ Erfolgsspur
Konzept „Alpenbarbie“: Blondinen bevorzugt
VIP-Reporterin privat
Jesse Schwarz: „Meine persönliche Auferstehung“
Mayer führt Regie
Heino & Retzer drehen in Velden wieder einen Film
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf