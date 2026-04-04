Elstner & Rüdiger: Zwei TV-Größen, eine Krankheit

Apropos, Ausflug: Dass Alexander J. Rüdiger diese Haltung lebt, zeigt sich immer wieder. Zu Ostern ist er beispielsweise für das ORF-Publikum auf dem Bergpilgerweg „Hoch und Heilig“ unterwegs. In „Unser Österreich“ auf ORF III wandert er durch Kärnten, Osttirol und Südtirol. Und auch Frank Eltsner bleibt auf ewig eine prägende Größe des deutschsprachigen Fernsehens. Demnach wird es auch Bill und Tom Kaulitz, die ab Dezember „Wetten, dass ..?“ übernehmen, besonders freuen, dass Elstner die Moderations-Entscheidung gut heißt und ihnen die Daumen drückt.