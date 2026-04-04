Elstner & Rüdiger: Zwei TV-Größen, eine Krankheit

Top, die Wette gilt! In Baden-Baden trafen vor Kurzem zwei Generationen Fernsehen aufeinander. Der ehemalige „Money Maker“ Alexander J. Rüdiger stellte sich gemeinsam mit Showmaster Frank Elstner einem Tischtennis-Match. Doch noch mehr als die Liebe zum Ballsport verbindet die beiden ein gemeinsames Schicksal ...
Wenn diese Gesichter zweier TV-Generationen aufeinandertreffen, dann geht es um weit mehr als nur Nostalgie. Der Ex-„Money Maker“ und die Show-Legende Frank Elstner kennen einander bereits seit 33 Jahren, nun kam es in Baden-Baden zu einem ganz besonderen Wiedersehen. Im Rahmen des Tischtennis-Spiels wurde dabei schnell klar: Dieses Treffen war nicht nur eine schöne TV-Reunion, sondern auch eine sehr persönliche Begegnung.
Denn neben der Liebe zum Fernsehen verbindet die beiden auch noch ein gemeinsames Schicksal. Sowohl der 56-jährige Rüdiger als auch der 83-jährige Elstner leben mit Parkinson. Eine Diagnose, die viele Menschen aus der Bahn wirft. Doch bei diesen beiden steht nicht Resignation im Vordergrund, sondern der Wille, weiterzumachen, in Bewegung zu bleiben und dem Leben mit Zuversicht zu begenen.
Mehr als ein nostalgisches Wiedersehen
Schon bei ihrem ersten Kennenlernen schrieb das Fernsehen seine eigene Geschichte: Damals konnte Frank Elstner Alexander J. Rüdiger in der RTL-Talentshow „Showmaster“ erstmals Punkte geben. Seither ist viel passiert, beruflich wie privat.
Auch diesmal ging es aber nicht nur um Erinnerungen an frührere Zeiten. Im Mittelpunkt standen Gespräche über das Leben, über Krankheit, Bewegung und darüber, wie wichtig es ist, trotz Rückschlägen nicht aufzugeben. Elstner attestierte Rüdiger dabei einmal mehr großes Moderationstalent.
Bewegung tut uns allen gut
Da sind sich beide einig: Bewegung ist deutlich mehr als nur Fitness. Für viele Betroffene ist sie ein Schlüssel, um aktiv zu bleiben – ganz unabhängig von einer Erkrankung. Im Zuge dessen berichtete Rüdiger auch über die positive Wirkung der krone.tv-Sendung „Philipp bewegt“ mit dem Vorturner der Nation Philipp Jelinek.
Natürlich musste Bewegung auch nach dem Tischtennis-Turnier weiter umgesetzt werden, und so durfte eine, persönlich vom „Wetten, dass ..?“-Erfinder geführte, Sightseeing-Tour durch die Stadt nicht fehlen. „Das war sehr motivierend und eine eindrucksvolle Erfahrung. Im Leben geht es auch immer darum, Spaß zu verstehen, und das weit über das Fernsehen hinaus“, resümierte Rüdiger den Ausflug. Eine Begegnung, die somit auch eine schöne Osterbotschaft in sich hatte: nie aufgeben, weitergehen und hoffen.
Apropos, Ausflug: Dass Alexander J. Rüdiger diese Haltung lebt, zeigt sich immer wieder. Zu Ostern ist er beispielsweise für das ORF-Publikum auf dem Bergpilgerweg „Hoch und Heilig“ unterwegs. In „Unser Österreich“ auf ORF III wandert er durch Kärnten, Osttirol und Südtirol. Und auch Frank Eltsner bleibt auf ewig eine prägende Größe des deutschsprachigen Fernsehens. Demnach wird es auch Bill und Tom Kaulitz, die ab Dezember „Wetten, dass ..?“ übernehmen, besonders freuen, dass Elstner die Moderations-Entscheidung gut heißt und ihnen die Daumen drückt.
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