Konzept „Alpenbarbie“: Blondinen bevorzugt

Ein Stück von Melissa Naschenwengs (Mi.) „Alpenbarbie“-Kuchen für Natalie Holzner und Julia Buchner (Bilder links) sowie Beatrice Turin und Lydia Kelovitz (rechts)

(Bild: Krone KREATIV/[M] Landsiedl [F] Weilguny, Prontolux KG Foto & Film, zVg, Kurz Gernot, Vienna Press / Andreas TISCHLER)