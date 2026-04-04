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„Naschis“ Erfolgsspur

Konzept „Alpenbarbie“: Blondinen bevorzugt

Adabei Österreich
04.04.2026 12:00
Ein Stück von Melissa Naschenwengs (Mi.) „Alpenbarbie“-Kuchen für Natalie Holzner und Julia ...
Ein Stück von Melissa Naschenwengs (Mi.) „Alpenbarbie“-Kuchen für Natalie Holzner und Julia Buchner (Bilder links) sowie Beatrice Turin und Lydia Kelovitz (rechts)(Bild: Krone KREATIV/[M] Landsiedl [F] Weilguny, Prontolux KG Foto & Film, zVg, Kurz Gernot, Vienna Press / Andreas TISCHLER)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Kärntens Melissa Naschenweng macht’s vor, nun ziehen die anderen Bundesland-Stimmen nach. Sie arbeiten mit ihren Mitteln am persönlichen Erfolgskonzept, wobei es da eine Sache gibt, die alle Frauen miteinander eint – und das ist nicht nur die Liebe zur Musik ...

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Freilich ist’s kein universal geltendes Gesetz, aber in der Schlagerbranche offenbar doch ein bisserl. Denn nicht nur international heißt’s mit Helene Fischer oder Beatrice Egli in dem Genre: Blondinen bevorzugt. Auch bei uns preschen Künstlerinnen mit dieser Haarfarbe nach vorne.

Schlagermillionen
Paradeblondine ist Kärntens Melissa Naschenweng. Heuer mit dem Amadeus-Musikpreis geadelt, hat sie es in den ORF-Hauptabend, heute mit eigenem Film, geschafft. Da wundert es nicht, dass sie von Insidern auf ein Vermögen von sieben Millionen Euro geschätzt wird.

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Von dem Kuchen wollen auch andere einen Bissen haben – auf dem besten Weg dazu sind die Steirerin Natalie Holzner (bereits dreimal für den Amadeus nominiert) oder die Salzburgerin Julia Buchner (mehrfach bei der Starnacht zu Gast). Auch die Wienerin und Ex-Miss Beatrice Turin (sang sich nun auf Schlager ein) zeigt Ambitionen, so wie die Niederösterreicherin „Alpenlydia“ Lydia Kelovitz. Sie (einst firmierte sie auch als Richard Lugners „Wildsau“) sattelte gar von der Wrestlerin auf Schlagersängerin um. 

Nach fünf Alben, drei Amadeus-Nomierungen ist die Voitsbergerin Natalie Holzner nicht nur für ...
Nach fünf Alben, drei Amadeus-Nomierungen ist die Voitsbergerin Natalie Holzner nicht nur für ihre Fans längst überreif dafür, eine der begehrten Musik-Trophäen endlich abholen zu dürfen. Die 34-jährige Steirerin komponiert und textet gemeinsam mit ihrem Produzenten und Ehemann Dominik Hemmer.(Bild: uspmedia & DANNDA Music)
Lydia Kelovitz (hier im Bild mit dem Musiker und Mister Austria Christopher Dengg) startete ins ...
Lydia Kelovitz (hier im Bild mit dem Musiker und Mister Austria Christopher Dengg) startete ins Rampenlicht als Profi-Wrestlerin. Die heute 36-jährige, die am Fuße des Schneebergs in Niederösterreich aufwuchs, zeigte bereits mehrfach mit ihren Liedern auf. Sie, als Lugners „Wildsau“, erarbeitete sich längst einen Platz in der Society, nicht aber noch in den Charts.(Bild: API (c) Andreas Tischler)
Gemeinsam mit ihrem Ehemann Heimo Turin arbeitet Beatrice Turin seit Jahren akribisch an ihrer ...
Gemeinsam mit ihrem Ehemann Heimo Turin arbeitet Beatrice Turin seit Jahren akribisch an ihrer Gesangskarriere. Die Wienerin, die 2021 zur Miss Europe gekürt wurde, verlagerte sich nun auf das Schlager-Genre. Bereits Ende April veröffentlicht sie eine neue Single mit dem verheißungsvollen Titel „Es zählt jeder Moment“.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Mit ihrem 2015 erschienen Album „Sternentanz“ landete die 32-jährige Salzburgerin Julia Buchner ...
Mit ihrem 2015 erschienen Album „Sternentanz“ landete die 32-jährige Salzburgerin Julia Buchner ihren ersten Achtungserfolg. Danach folgten Auftritte bei der Starnacht und im TV, auch ihr alljährlich stattfindendes Fan-Treffen, ihr „Heimspiel“ ist mittlerweile ein Dauerbrenner.(Bild: Gerald Lobenwein Photography)

Was allesamt verbindet? Die blonde Mähne. Okay, das hat auch bei Hansi Hinterseer und Heino funktioniert – aber das ist dann Inhalt einer ganz anderen Geschichte.

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