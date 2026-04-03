Ein Kindheitstraum, ein Comeback und ein Vorurteil

Für Sängerin Brandy wurde ein Kindheitstraum wahr, Celine Dion rührt mit ihrem angekündigten Bühnen‑Comeback, und Christina „Mausi“ Lugner räumt humorvoll mit einem hartnäckigen Vorurteil über sie auf. Außerdem feierten die Promis am Wörthersee – wer mit wem worüber getuschelt hat? Das sehen Sie in Adabei Prime.