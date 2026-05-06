„Playmate des Jahres“ mit einer Hommage an Monroe

„Eine Riesenehre“

Im Interview zeigt sich die fesche Gewinnerin sichtlich bewegt: „Es ist eine Riesenehre. Ich finde es immer wieder verrückt, dass so viele Leute für mich abgestimmt haben, dass ich das gewinnen konnte. Darüber freue ich mich unglaublich und danke jedem, der das möglich gemacht hat.“