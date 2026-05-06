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„Playmate des Jahres“ mit einer Hommage an Monroe

Society International
06.05.2026 08:31
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die „Playboy“-Fans haben gewählt: Die Münchnerin Leonie Splitter ist die „Playmate des Jahres 2026“. 

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Drei Monate lang, von Mitte Dezember 2025 bis Mitte März 2026, rief der deutsche „Playboy“ seine Leserinnen und Leser dazu auf, für ihre Favoritin zu stimmen. Zur Wahl standen die zwölf Playmates des vergangenen Jahres.

Bei der Online- und Brief-Wahl konnten knapp 200.000 Stimmen gezählt und mehr als 700.000 Seitenaufrufe generiert werden. Das ist die zweitgrößte Wahlbeteiligung in der Geschichte des deutschen „Playboy“. Auf die Wiesn-Playmate 2025 (Miss Oktober), Leonie Splitter, entfielen dabei die meisten Stimmen. Die 28-Jährige darf sich dementsprechend künftig mit dem Titel „Playmate des Jahres 2026“ schmücken.

Leonie Splitter ist die „Playmate des Jahres 2026“ – und wurde vom „Playboy“ im Stile der ...
Leonie Splitter ist die „Playmate des Jahres 2026“ – und wurde vom „Playboy“ im Stile der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe inszeniert.(Bild: Irene Schaur für PLAYBOY Deutschland)

„Eine Riesenehre“
Im Interview zeigt sich die fesche Gewinnerin sichtlich bewegt: „Es ist eine Riesenehre. Ich finde es immer wieder verrückt, dass so viele Leute für mich abgestimmt haben, dass ich das gewinnen konnte. Darüber freue ich mich unglaublich und danke jedem, der das möglich gemacht hat.“

Gleichzeitig verbindet die 28-Jährige ihren Sieg mit einer klaren Botschaft: „Urteilt nicht, ohne die Person und ihre Story zu kennen. Egal, ob es um eine Brust-OP, Tattoos oder um mentale Gesundheit geht.“

Die Fans des „Playboy“ haben die fesche Münchnerin zur Schönste aller Schönen gewählt.
Die Fans des „Playboy“ haben die fesche Münchnerin zur Schönste aller Schönen gewählt.(Bild: Irene Schaur für PLAYBOY Deutschland)
Leonie Splitter zeigt sich im aktuellen Shooting von ihrer sexy Seite.
Leonie Splitter zeigt sich im aktuellen Shooting von ihrer sexy Seite.(Bild: Irene Schaur für PLAYBOY Deutschland)

Shooting im Stile von Marilyn Monroe
Der „Playboy“ ehrt die studierte Marketing Managerin mit einem ganz besonderen Covershoot. Die Titelproduktion der Juni-Ausgabe mit Wahlsiegerin Leonie Splitter steht dabei ganz im Zeichen einer großen „Playboy“-Ikone: Am 1. Juni hätte Hollywood-Legende Marilyn Monroe ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Ihr berühmtes Aktfoto auf rotem Samt erschien 1953 in der Premierenausgabe des amerikanischen „Playboy“ und begründete damit nicht nur die Kulturgeschichte des „Playboy“-Centerfolds, sondern machte damit den Siegeszug des erfolgreichsten Männermagazins der Welt erst möglich.

Leonie Splitter wurde im Stile von Marilyn Monroe inszeniert.
Leonie Splitter wurde im Stile von Marilyn Monroe inszeniert.(Bild: Irene Schaur für PLAYBOY Deutschland)

Den 100. Geburtstag von Marilyn Monroe würdigt der deutsche „Playboy“ mit einer aufwendig inszenierten Hommage an die Hollywood-Schönheit. „Playboy“-Fotografin Irene Schaur setzte dafür die „Playmate des Jahres 2026“ auf 18 Seiten in glamourösen, hollywoodreifen Bildern in der Wiener Bar Eden in Szene und erinnerte mit ihren Motiven an legendäre Fotoaufnahmen der Schauspiel-Ikone

Die „Playmate des Jahres 2026“ ziert natürlich auch das Cover des aktuellen „Playboy“.
Die „Playmate des Jahres 2026“ ziert natürlich auch das Cover des aktuellen „Playboy“.(Bild: Irene Schaur für PLAYBOY Deutschland)

Glamouröse Gala
Feierlich gekürt wird die Wahlsiegerin 2026 am Abend des 7. Mai in einem glamourösen Rahmen – dem „Playmate des Jahres“-Award 2026. Im festlichen Ambiente des Casino Baden-Baden wird die schöne Münchnerin vor rund 100 geladenen Gästen - darunter zahlreiche VIPs – die begehrte Bunny-Trophäe aus den Händen von „Playboy“ Chefredakteur Florian Boitin in Händen nehmen.

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