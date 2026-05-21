„Dancing Stars“ Corinna und Danilo haben Ja gesagt

Unter dem Motto „I colori dell’amore“ – „Die Farben der Liebe“ gaben sich Corinna Kamper und Danilo Campisi (nun tragen beide den Doppelnamen Kamper-Campisi) im engsten Kreis von Familie und Freunden das Jawort. Ein Motto, das für das Paar weit mehr war als nur ein hübscher Leitspruch. „In allen Farben JA gesagt. Unser Motto spiegelt alles wider, was wir an diesem Tag gefühlt haben. Jede Farbe steht für einen Moment, ein Lachen, eine Träne der Freude“, zeigte sich der Bräutigam bewegt.