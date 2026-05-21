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Intime Traumhochzeit

„Dancing Stars“ Corinna und Danilo haben Ja gesagt

Adabei Österreich
21.05.2026 16:00
Sie haben Ja gesagt: Corinna und Danilo Kamper-Campisi.
Sie haben Ja gesagt: Corinna und Danilo Kamper-Campisi.(Bild: PRONTOLUX / Lizz Krobath)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Damals belegten sie Platz Zwei und gewannen dennoch! Drei Jahre nach ihrem großen Finale bei „Dancing Stars“ haben Corinna und Danilo Kamper-Campisi ihre Liebe besiegelt. In der malerischen Steiermarkt feierte das Paar eine intime Traumhochzeit – voller Emotionen, Farben und ganz viel Herz. Wir zeigen die romantischen Bilder!

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Unter dem Motto „I colori dell’amore“ – „Die Farben der Liebe“ gaben sich Corinna Kamper und Danilo Campisi (nun tragen beide den Doppelnamen Kamper-Campisi) im engsten Kreis von Familie und Freunden das Jawort. Ein Motto, das für das Paar weit mehr war als nur ein hübscher Leitspruch. „In allen Farben JA gesagt. Unser Motto spiegelt alles wider, was wir an diesem Tag gefühlt haben. Jede Farbe steht für einen Moment, ein Lachen, eine Träne der Freude“, zeigte sich der Bräutigam bewegt.

Feierten mit den engsten Freunden und der Familie: Corinna und Danilo Kamper-Campisi.
Feierten mit den engsten Freunden und der Familie: Corinna und Danilo Kamper-Campisi.(Bild: PRONTOLUX / Lizz Krobath)

Ein Tag voller Tränen, Lachen und Liebe
Die Zeremonie war bewusst intim gehalten – geprägt von persönlichen Augenblicken, innigen Blicken und großen Gefühlen. Bei prachtvollem Sommerwetter wurde gelacht, geweint, getanzt und gefeiert. Zahlreiche Glückstränen, berührende Reden und die spürbare Verbundenheit des Brautpaares machten den Tag zu etwas ganz Besonderem. 

Bei schönstem Wetter gingen die beiden den Bund der Ehe ein.
Bei schönstem Wetter gingen die beiden den Bund der Ehe ein.(Bild: PRONTOLUX / Lizz Krobath)
Sie haben Ja gesagt: Corinna und Danilo Kamper-Campisi.
Sie haben Ja gesagt: Corinna und Danilo Kamper-Campisi.(Bild: PRONTOLUX / Lizz Krobath)
Sogar ihre Fingerabdrücke wurden in die Eheringe geschmiedet.
Sogar ihre Fingerabdrücke wurden in die Eheringe geschmiedet.(Bild: PRONTOLUX / Lizz Krobath)

Und dabei wurde auch an Details nicht gespart. So wurden die Eheringe exakt am dritten Jahrestag jener „Dancing Stars“-Pressekonferenz von Corinna und Danilo selbst geschmiedet, an dem sich beide zum ersten Mal begegneten und umarmten. 

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„Und aus einer freundschaftlichen Umarmung, voller Vorfreude auf das, was kommt, wurde Vertrautheit, Nähe und langsam eine erfüllte Liebe und die gemeinsame Zukunft“, sagte Corinna, die in ihrer Robe absolut bezaubernd aussah. 

Corinna Kamper-Campisi sah in ihrem perlenbesetzten Hochzeitskleid einfach umwerfend aus.
Corinna Kamper-Campisi sah in ihrem perlenbesetzten Hochzeitskleid einfach umwerfend aus.(Bild: PRONTOLUX / Lizz Krobath)

Vom ersten Tanz bis zum letzten Schritt
Vom ersten Tanz als Ehepaar bis zum letzten Schritt auf der Tanzfläche in den frühen Morgenstunden war die Hochzeit geprägt von Wärme, Lebensfreude und echter Verbundenheit. Freunde und Familie erlebten nicht nur eine romantische Feier, sondern ein Fest der Liebe, das auf die gemeinsame Reise von Corinna und Danilo zugeschnitten war. 

Und übrigens: Ab morgen (Freitag, 22.05., 9.10 Uhr) wird Corinna mit ihrem neuen Namen bei „Fit mit den Stars“ die Nation bewegen … mit speziellen Socken und Shirt.

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