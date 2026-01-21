Jetzt fix! Kaulitz-Brüder machen „Wetten, dass..?“

Das Ganze begann nach Worten der Brüder mit einem Witz von Tom vor drei Jahren. Bei der Preisverleihung der „1LIVE-Krone“ 2023 sagte er im Scherz, dass die beiden die ZDF-Sendung übernehmen würden. Damit hätten sie sich ins Spiel gebracht, sagte Tom nun. Bill erklärte, man habe dann langsam angefangen, mit dem ZDF zu sprechen. Es habe diverse geheime Treffen mit dem Sender gegeben.