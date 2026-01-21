Vorteilswelt
„Das wird Hollywood“

Jetzt fix! Kaulitz-Brüder machen „Wetten, dass..?“

Society International
21.01.2026 07:51
Tom und Bill Kaulitz bestätigten die Gerüchte: Sie übernehmen die Kult-Show „Wetten, dass..?“. ...
Tom und Bill Kaulitz bestätigten die Gerüchte: Sie übernehmen die Kult-Show „Wetten, dass..?“. Es gibt allerdings nur eine Ausgabe.(Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ende der Gerüchteküche um das Comeback von „Wetten, dass..?“: Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz bringen den ZDF-Klassiker nach eigenen Worten zurück auf die Bildschirme. 

„Wir werden „Wetten, dass..?“ zurückbringen“ sagte Tom im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Es geht dabei allerdings nur um eine Ausgabe des Fernseh-Dauerbrenners, die Ende des Jahres ausgestrahlt werden soll, wie die 36 Jahre alten Brüder deutlich machten.

Sie bezeichneten die ihnen angetragene Aufgabe als Traum und Riesenehre, zu der man nicht nein sagen könne. Eine Bestätigung des ZDF gab es zunächst nicht.

Die Kaulitz-Brüder versprechen schon jetzt: „Das wird Hollywood, Leute!“
Die Kaulitz-Brüder versprechen schon jetzt: „Das wird Hollywood, Leute!“(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Gerüchteküche brodelte
Seit Tagen war spekuliert worden, ob die beiden im US-Bundesstaat Kalifornien lebenden Musiker der Band Tokio Hotel („Durch den Monsun“) das legendäre TV-Format übernehmen könnten. So hatte der stets gut informierte Branchendienst dwdl.de von entsprechenden Plänen berichtet.

Vom ZDF kam kein Dementi, sondern die Aussage, man habe „große Pläne“ mit den beiden. Ein Social-Media-Post des Senders zeigt seit Montagabend auf Instagram die Brüder mit ironischen Vorschlägen für mehrere Shows – der Titel „Wetten, dass..?“ fällt aber nicht.

„Werden die coolsten Wetten haben“
Sie hätten sich vorgenommen, den größtmöglichen Spaß zu haben, sagten die beiden nun in der Podcastfolge, die sie mit dem ohrwurmartigen Intro von „Wetten, dass..?“ eröffneten. Bill sprach augenzwinkernd von „mega großen“ Stars, die man zu Besuch haben werde. „Das wird Hollywood, Leute“, versprach er. Sie freuten sich sehr darauf. „Und wir wollen natürlich die coolsten Wetten haben.“ Den Zwillingen zufolge kann man sich jetzt schon mit Wetten bewerben.

Thomas Gottschalk verabschiedete sich 2023 von „Wetten, dass..?“. Jetzt gibt es mit den ...
Thomas Gottschalk verabschiedete sich 2023 von „Wetten, dass..?“. Jetzt gibt es mit den Kaulitz-Brüdern eine Neuauflage.(Bild: Viennareport)

  Das Ganze begann nach Worten der Brüder mit einem Witz von Tom vor drei Jahren. Bei der Preisverleihung der „1LIVE-Krone“ 2023 sagte er im Scherz, dass die beiden die ZDF-Sendung übernehmen würden. Damit hätten sie sich ins Spiel gebracht, sagte Tom nun. Bill erklärte, man habe dann langsam angefangen, mit dem ZDF zu sprechen. Es habe diverse geheime Treffen mit dem Sender gegeben.

Show-Klassiker vs. Reality-Stars
Die 1981 gestartete Samstagabendshow „Wetten, dass..?“ gehört zu den Klassikern und einstmals größten Publikumserfolgen des Zweiten Deutschen Fernsehens. 2014 wurde „Wetten, dass..?“ eingestellt. 2021 gab es dann ein gefeiertes Comeback mit Moderator Thomas Gottschalk, der auch 2022 und 2023 durch eine jährliche Ausgabe führte. Dann war Schluss.

Bill und Tom Kaulitz wollen nach Netflix nun auch das öffentliche deutsche Fernsehen erobern. 
TV-Sensation
Bill und Tom Kaulitz übernehmen „Wetten, dass..?“
20.01.2026

Bill und Tom Kaulitz können inzwischen auf viel Erfahrung als Entertainer zurückgreifen. Ihr Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ wurde ebenso zum Hit wie die Netflix-Realityshow „Kaulitz & Kaulitz“, die sie im Alltag begleitet. Für Staffel zwei der Serie bekamen die Brüder den Deutschen Fernsehpreis in der Sparte „Beste Unterhaltung Reality“.

„Exciting News“
US-Vize JD Vance wird zum vierten Mal Papa
Starke Frauenpower
Diane Kruger: Frauen sollten mehr zusammenhalten
Sexuelle Übergriffe
Russell Brand entgeht trotz neuen Vorwürfen U-Haft
Berührende Erinnerung
Das machte Thompson für sterbenden Alan Rickman
