Heidi Klum begeistert mit „Hans, Franz und Fritz“

Höchstpersönliche Security

„Das ist ,Fritz‘“, stellte Klum ihren zuckersüßen Begleiter auch gleich dem Publikum vor. „Den habe ich vor vier Wochen in New York adoptiert. Und der ist noch ein kleines Baby und den muss ich jetzt überallhin mitschleppen.“ Klein-„Fritz“ sei so etwas wie ihre höchstpersönliche Security, witzelte Klum weiter.