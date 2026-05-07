Heidi Klum begeistert mit „Hans, Franz und Fritz“

Heidi Klum hat bei einem Auftritt in Hamburg für Schmunzeln gesorgt. Die 52-Jährige brachte nämlich „Hans, Franz und Fritz“ mit auf die Bühne – und machte sich sogar einen kleinen Spaß daraus!
Echte Fans von Heidi Klum wissen es längst: Bei „Hans und Franz“ handelt es sich um die Brüste des Topmodels, die bei ihrem aktuellen Auftritt im feuerroten Kleid in Hamburg allerdings Konkurrenz bekamen – und zwar von niemand Geringerem als Hündchen „Fritz“.
Höchstpersönliche Security
„Das ist ,Fritz‘“, stellte Klum ihren zuckersüßen Begleiter auch gleich dem Publikum vor. „Den habe ich vor vier Wochen in New York adoptiert. Und der ist noch ein kleines Baby und den muss ich jetzt überallhin mitschleppen.“ Klein-„Fritz“ sei so etwas wie ihre höchstpersönliche Security, witzelte Klum weiter.
Und das weiße Hündchen ist die Aufregung um sein berühmtes Frauerl offenbar schon gewohnt. Denn obwohl Klum munter auf der Bühne plauderte und Scherzchen machte, ließ sich „Fritz“ von alldem nicht aus der Ruhe bringen.
Im Gegenteil! Er schlummerte selig auf Klums Schoß und genoss sichtlich die kleinen Streicheleinheiten des Topmodels.
Tierische Rasselbande
„Fritz“ ist übrigens nicht der erste Hund im Hause Klum-Kaulitz: Heidi und ihr Ehemann Tom haben nämlich auch noch die Hunde „Jäger“ und „Schäfer“ – einst ein Geburtstagsgeschenk an den Musiker von seiner Frau.
Und auch Zwillingsbruder Bill ist ein echter Hundenarr: Er schaut gerne mal mit seinen Bulldoggen in der Villa von Tom und Heidi vorbei.
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