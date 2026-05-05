Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teure Therapien

Aminati: „Werde künstlich am Leben gehalten“

Society International
05.05.2026 13:56
Porträt von krone.at
Von krone.at

Patrice Aminati ist unheilbar an Krebs erkrankt. In der deutschen TV-Show „Hart aber fair“ sprach die 31-Jährige jetzt mit bewegenden Worten über ihren harten Kampf und setzte sich für eine bessere Hautkrebsvorsorge und Früherkennung aus.

0 Kommentare

„Für mich kommt Vorsorge zu spät, ich bin Palliativpatient“, erklärte Patrice Aminati am Montagabend im TV. „Aber jedem, dem ich heute eine Stimme verschaffen kann, für die Vorsorge, ist das ein Riesengewinn.“

Setzt sich für Vorsorge ein
Denn viele Menschen in Deutschland leiden wie sie an Hautkrebs. „Dank Medikamenten werde ich künstlich am Leben gehalten, aber das muss nicht sein“, meinte Aminati mit Nachdruck. Eine gute Vorsorge sei eine Win-win-Situation, denn sie könne Deutschland auch „richtig viele Kosten sparen“, ist sie sich sicher.

Patrice Aminati sprach im TV offen über ihre Hautkrebserkrankung und setzte sich für eine ...
Patrice Aminati sprach im TV offen über ihre Hautkrebserkrankung und setzte sich für eine bessere Vorsorge ein.(Bild: APA-Images / Action Press / scoolz-pixx)

Bei ihr habe alles vermeintlich ganz harmlos angefangen, erinnerte sich die 31-Jährige zurück. Ein Leberfleck sei während ihrer Schwangerschaft „größer und erhabener“ geworden. Der Arzt habe gesagt: „Ach, das machen wir mal weg“, schilderte sie. „Das war dann tatsächlich schwarzer Hautkrebs, der auch schon metastasiert war.“ 

Risiko „total unterschätzt“
Ein Albtraum, denn der Krebs habe sich ähnlich eines Eisberges unter der Oberfläche bereits ausgebreitet. Doch sie habe Glück, „seit drei Jahren damit leben zu können dank sehr teurer Therapien wie der Immuntherapie“, führte Aminati weiter aus. Dennoch wünsche sie ihr Schicksal niemandem, weshalb sie sich dazu entschieden habe, in „Hart aber fair“ offen darüber zu sprechen.

Denn sie habe das Risiko einer Hautkrebserkrankung „total unterschätzt“, gestand sie. Darum wolle sie nun das Bewusstsein für diese Form des Krebs schärfen. Und auch die Politik in die Pflicht nehmen: Laut Aminati sollte es Vorsorgeuntersuchungen schon ab 14 Jahren geben. 

„Ohne Medikamente geht leider nichts“
Für ihre Ärzte und das medizinische Personal hatte die 31-Jährige nur positive Worte. Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung schilderte sie zudem, dass es gesundheitlich ein wahres Auf und Ab sei: „Ohne Medikamente in voller Dosis geht leider nichts. Kaum haben wir ein Medikament gefunden, und es schlägt an, werden die Leberwerte so schlecht, dass wir pausieren müssen. Dann besteht die Gefahr, dass die Metastasen sich wieder ausbreiten.“

Lesen Sie auch:
Tränen auf Instagram
Patrice Aminati: „Möchte einfach gern weiterleben“
16.04.2026
Neue Sorge um Patrice
Aminati hat Krebs-Metastasen „in einigen Organen“
04.04.2026

Dass sie mit ihrer Geschichte andere Menschen erreichen und Mut zusprechen könne, das gebe ihr gleichzeitig auch Kraft, räumte Aminati ein. Aber auch in ihrer Mama-Rolle und ihrem Beruf gehe sie auf: „Vielleicht nicht jeden Tag und nicht mit der gleichen Kraft, aber dann ist mir das schon wichtig.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
05.05.2026 13:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
217.538 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
148.779 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
120.989 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2026 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
1059 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
746 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Mehr Society International
Auftritt in Cannes?
Kevin Spacey ergattert Hauptrolle in Kriegsdrama
Teure Therapien
Aminati: „Werde künstlich am Leben gehalten“
Met Gala 2026
Lauren Sánchez Bezos: War „Skandal“-Look ein Flop?
Das war echte Kunst!
Darum kam Madonna als Albtraum zur Met Gala 2026
„Sind jetzt zu viert“
Rebel Wilson & Ehefrau sind wieder Eltern geworden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf