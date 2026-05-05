Aminati: „Werde künstlich am Leben gehalten“

„Ohne Medikamente geht leider nichts“

Für ihre Ärzte und das medizinische Personal hatte die 31-Jährige nur positive Worte. Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung schilderte sie zudem, dass es gesundheitlich ein wahres Auf und Ab sei: „Ohne Medikamente in voller Dosis geht leider nichts. Kaum haben wir ein Medikament gefunden, und es schlägt an, werden die Leberwerte so schlecht, dass wir pausieren müssen. Dann besteht die Gefahr, dass die Metastasen sich wieder ausbreiten.“