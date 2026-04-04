Hallstatt als Magnet für Rentner und Auswanderer

Eine deutsche Tageszeitung sieht Österreich als Top-Adresse für Auswanderer und Menschen im hohen Alter. Zur Schweiz sei die Alpenrepublik mehr als nur eine Alternative. Zur Veranschaulichung titelt die Zeitung mit einem Bild vom malerischen Hallstatt, das nun auch als Rentner-Paradies gehandelt wird.
„Ach du dickes Ei!“ Verblüfft reagiert der Hallstätter Bürgermeister Alexander Scheutz (SP) über einen Artikel der „Welt“. Die deutsche Tageszeitung widmete sich dem Thema Rente und Auswanderung. Sie sieht in der Alpenrepublik Österreich in Sachen Steuern, Einkommen und Altersvorsorge für Auswanderer oder Rentner eine „echte Alternative“ zur Schweiz.
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