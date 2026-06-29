Kaum Verzögerung: Hier fallen Tore am schnellsten

Wenn Österreich am Donnerstagabend um 21 Uhr unserer Zeit bei der Fußball-WM gegen Spanien um den Einzug ins Achtelfinale kämpft, entscheiden Sekunden – nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf der Couch. Denn „Live“ ist längst nicht immer live. Damit Sie nicht noch mitfiebern, während der Nachbar bereits jubelt, verraten wir Ihnen, auf welchen Übertragungsweg Sie setzen sollten.
Die britische Medienaufsicht Ofcom hat rechtzeitig zur Weltmeisterschaft untersucht, welche Übertragungswege am schnellsten sind. Das Ergebnis dürfte Streaming-Fans nicht gefallen: Wer das Spiel über Internetdienste verfolgt, schaut oft deutlich hinterher.
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