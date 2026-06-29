„Täter handeln aus Hass auf unsere Gesellschaft“

Petra Huber-Lintner ist Leiterin des Büros Allgemeine Kriminalität im heimischen Bundeskriminalamt und klärt über das verstörende Internet-Phänomen „Com“ auf: Dabei haben Gruppen Kinder im Visier, um sie zu Straftaten und sogar zu Selbstmorden zu bewegen. Achtung, Eltern: Auch in Österreich taucht der gefährliche Internet-Schwachsinn auf ...
„Krone“: Frau Huber-Lintner, unzählige Eltern von schulpflichtigen Kindern in ganz Österreich, erhielten dieser Tage aus den Direktionen Nachrichten mit dem Betreff „Neues Kriminalitätsphänomen“. Im Anhang dann ein Dokument mit dem Titel „COM“ – was ist das?
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