Alarmstufe Rot: So geht es in Graz jetzt weiter

Seit dem Abend steht das offizielle Endergebnis der geschlagenen Graz-Wahl fest. Am Triumph der KPÖ – sie erhielt fast 36 Prozent der Stimmen – haben natürlich auch die noch rund 5000 nachgereichten Briefwahlstimmen nichts geändert. Fix ist auch: Die konstituierende Sitzung des Gemeinderats steigt erst am 27. August, da wird auch Elke Kahr zur neuen, alten Bürgermeisterin gewählt.