Alarmstufe Rot: So geht es in Graz jetzt weiter

Jetzt ist es amtlich: Das endgültige Wahlergebnis besiegelt den Triumph der KPÖ bei der Graz-Wahl. Die ÖVP will mit den Kommunisten verhandeln, doch die Koalition zwischen KPÖ und Grünen ist so gut wie fix. Bei der SPÖ geht der Richtungsstreit von Neuem los. Die nächsten Schritte im Überblick.
Seit dem Abend steht das offizielle Endergebnis der geschlagenen Graz-Wahl fest. Am Triumph der KPÖ – sie erhielt fast 36 Prozent der Stimmen – haben natürlich auch die noch rund 5000 nachgereichten Briefwahlstimmen nichts geändert. Fix ist auch: Die konstituierende Sitzung des Gemeinderats steigt erst am 27. August, da wird auch Elke Kahr zur neuen, alten Bürgermeisterin gewählt.
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