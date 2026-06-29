Freunderlwirtschaft und Parteibuch: Wer half wem?

Wer half wem? Und warum hat es dann doch nicht geklappt? Als in Klagenfurt ein neuer Magistratsdirektor gesucht wurde, unterstützte eine Polit-Seilschaft ihren Parteifreund. Als dieser trotzdem nicht bestellt wurde und der Posten letztlich an eine Frau ging, wurde geklagt. Der Prozess wirft Fragen auf.