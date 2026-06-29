Gehen im Pleite-Skigebiet jetzt alle Lichter aus?

500 Abtenauer marschierten am Montagabend auf, setzten ein Zeichen für die Zukunft der krisengebeutelten Karkogelbahnen. Ihre Forderung: „Rettet unseren Hausberg!“ Ist es dafür schon zu spät? Am Dienstag entscheidet sich, ob die Lifte abgerissen werden.
Die kleine Laura brachte ein selbst gebasteltes Herz-Schild samt Spielzeug-Gondel mit. „Unser Lift“ war darauf in großer Schrift zu lesen. „Sie hat am Karkogel Skifahren gelernt, so wie wir alle in Abtenau“, sagten ihre Eltern David und Marianne Brandauer. Zusammen mit knapp 500 weiteren Personen machte sich die Familie am Montagabend zur Talstation der Karkogelbahn auf. Die Abtenauer Sportunion hatte zu einer Kundgebung geladen – in der Hoffnung, das drohende Aus des Salzburger Krisen-Skigebiets doch noch irgendwie zu verhindern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.