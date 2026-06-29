Gehen im Pleite-Skigebiet jetzt alle Lichter aus?

Die kleine Laura brachte ein selbst gebasteltes Herz-Schild samt Spielzeug-Gondel mit. „Unser Lift“ war darauf in großer Schrift zu lesen. „Sie hat am Karkogel Skifahren gelernt, so wie wir alle in Abtenau“, sagten ihre Eltern David und Marianne Brandauer. Zusammen mit knapp 500 weiteren Personen machte sich die Familie am Montagabend zur Talstation der Karkogelbahn auf. Die Abtenauer Sportunion hatte zu einer Kundgebung geladen – in der Hoffnung, das drohende Aus des Salzburger Krisen-Skigebiets doch noch irgendwie zu verhindern.