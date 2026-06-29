Europapremiere in Mini-Spital: „Nutzen ist enorm“

Muss einem Patienten ein Teil des Darms entnommen werden, dann hängt die künftige Lebensqualität entscheidend davon ab, wie präzise nach der Entfernung die zwei Darmenden wieder verbunden werden. Diese Verbindung wird in der Medizin als Anastomose bezeichnet. Gelingt diese nicht optimal, drohen undichte Stellen und der Patient benötigt unter Umständen einen künstlichen Darmausgang.