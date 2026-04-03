„Seit Karfreitag ist mein Leben auf Kopf gestellt“

Genickbruch, Aortenriss und Nierenversagen – ein Unternehmer aus Oberösterreich wurde vor zwei Jahren auf seinem Motorrad von einem Alkolenker abgeschossen. Das Unfallopfer überlebte, ist aber gelähmt und hat den Verursacher nun von sich aus kontaktiert, da dieser sich nie bei ihm gemeldet hatte.
Es war am Karfreitag 2024 gegen 15 Uhr. Johannes Stallinger aus Rohrbach-Berg im Mühlviertel hatte sich bei frühlingshaft warmer Witterung auf sein Motorrad gesetzt, fuhr auf der B38 von Helfenberg in Richtung Haslach.
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