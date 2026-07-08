Haft für Gangster, die in falsche Wohnung stürmten

„Das glaubt doch niemand“

„Es ist lebensfremd, dass sich niemand von Ihnen etwas gedacht, oder auch nur nachgefragt hat, wieso Sie Masken, Funkgeräte und eine Pistole brauchen, um etwas aus dem Nachbarhaus zu holen“, machte der Richter alle Versuche des Trios, sich herauszureden, zunichte. Als der 19-Jährige meinte, die Funkgeräte hätten dazu gedient, um „sich zu unterhalten“, reichte es dem Herrn Rat: „Ich höre mir diesen Blödsinn nicht länger an. Wir machen jetzt eine kurze Pause, und Sie besprechen mit ihrer Verteidigerin, wie Sie weitermachen.“ Danach gab der Bursch alles zu – auch, dass er Angst vor dem Erstangeklagten hatte, und deshalb falsch ausgesagt hatte. Wem die Waffe gehörte, klärte sich am Ende von selbst, weil es der Erstangeklagte (36) schließlich doch noch zugab.