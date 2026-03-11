U-Ausschuss: Wirth oder Zink, wer war’s wirklich?

Stundentarif in Rechnung gestellt

Strobl zielte auf ein Treffen des Anwalts mit dem damaligen Landeshauptmann-Doskozil-Vertrauten Herbert Oschep und Raiffeisen-Generaldirektor Rudolf Könighofer am 11. Dezember 2024 ab. „Diese Zusammenkunft zeigt, wie früh an der Übernahme gearbeitet wurde“, so Strobl. Besonders brisant sei, dass dieses Treffen über Steuermittel abgerechnet wurde. Demnach habe Zink einen Stundentarif von 143,75 € in Rechnung gestellt. „Was besprochen wurde, konnte sich der Sonderprüfer im U-Ausschuss nicht erinnern“, merkte Strobl an.

In diesem Zusammenhang stellte er klar, nicht Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth habe das Land auf die Idee zur Übernahme der Neuen Eisenstädter im Jänner 2025 gebracht, wenn Zink schon Wochen zuvor an den Plänen gefeilt habe.