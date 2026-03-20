U-Ausschuss: Causa wirbelt viel Staub auf

Die Causa „Neue Eisenstädter“ ist ein komplexer Fall. Eine klare Linie vertritt Isabella Stickler, Obmann-Stellvertreterin im Verband der Gemeinnützigen Bauvereinigungen und Bundesobfrau der ARGE Eigenheim. Sie verweist auf unabhängige, weisungsfreie Prüfer, die jene Missstände, auf die sich das Land beruft, nicht feststellen konnten. Ein entscheidender Punkt für Stickler, der die Sonderprüfung des Landes infrage stellt: „Die Bestellung eines Regierungskommissärs ist ein schwerwiegender Eingriff in ein Unternehmen. Vor einer derart tiefgreifenden Entscheidung müsste in jedem Fall geprüft werden, ob ein geringeres Mittel zielführender ist.“