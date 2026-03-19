U-Ausschuss: Ein Gesetz, das Wirbel auslöst

Woher kam die Idee für „Lex Neue Eisenstädter“?

Licht in die Sache könnte die heutige Sitzung des U-Ausschusses bringen. Die Obmann-Stellvertreterin im Verband der Gemeinnützigen Bauvereinigungen, die auch Bundesobfrau der ÖVP-nahen ARGE Eigenheim ist, steht Rede und Antwort. Der Vorschlag zur Vereinfachung von Sitzverlegungen – also der Auslöser für die „Lex Neue Eisenstädter“-Debatte – dürfte aus der ARGE Eigenheim gekommen sein, wird vermutet. Später wird Hattmannsdorfer im U-Ausschuss dazu befragt.