Letzte Ruhe im Wald lässt Wiener Kassen klingeln

Grabesstimmung am Karfreitag? Nicht bei Wiens Friedhöfen – denn die machen aus Wünschen nach nachhaltigen Bestattungsformen eine wahre Goldgrube, wie sich bei einem genauen Blick in die Gebührenordnung zeigt. So üppig die Gebühren sind, so mager sind die Erklärungen dafür.
Düstere Stimmung herrscht am Karfreitag nicht nur bei allen gläubigen Christen, sondern auch bei Trauernden, die mit Gebühren für Naturgräber bei den Wiener Friedhöfen konfrontiert werden: Die einstige Unmöglichkeit von naturnahen Bestattungen in der Bundeshauptstadt hat sich inzwischen als boomendes Geschäft ins Gegenteil verkehrt – auf Kosten der Hinterbliebenen, im wahrsten Sinn des Wortes.
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