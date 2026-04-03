Letzte Ruhe im Wald lässt Wiener Kassen klingeln

Düstere Stimmung herrscht am Karfreitag nicht nur bei allen gläubigen Christen, sondern auch bei Trauernden, die mit Gebühren für Naturgräber bei den Wiener Friedhöfen konfrontiert werden: Die einstige Unmöglichkeit von naturnahen Bestattungen in der Bundeshauptstadt hat sich inzwischen als boomendes Geschäft ins Gegenteil verkehrt – auf Kosten der Hinterbliebenen, im wahrsten Sinn des Wortes.