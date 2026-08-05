Mühlviertler zündete sich beim Grillen selbst an

Aus einem entspannten Grillabend wurde im Bezirk Rohrbach ein wahrer Horrortrip für einen 52-Jährigen. Der Mann wollte am späten Abend Brandbeschleuniger verwenden. Dabei dürfte er jedoch seine Beine angezündet haben. Geistesgegenwärtig löschte er die Flammen durch einen Sprung in den Pool.