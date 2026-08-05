Mühlviertler zündete sich beim Grillen selbst an

Ein schwerer Grillunfall ereignete sich am späten Dienstagabend im Oberen Mühlviertel (Oberösterreich). Ein 52-Jähriger wollte Brandbeschleuniger verwenden, setzte dabei aber seine Beine in Brand. Trotz eines waghalsigen Rettungsversuchs erlitt er schwere Verbrennungen, wurde ins AKH Wien geflogen.
Aus einem entspannten Grillabend wurde im Bezirk Rohrbach ein wahrer Horrortrip für einen 52-Jährigen. Der Mann wollte am späten Abend Brandbeschleuniger verwenden. Dabei dürfte er jedoch seine Beine angezündet haben. Geistesgegenwärtig löschte er die Flammen durch einen Sprung in den Pool.
Nach Wien geflogen
Gegen 22 Uhr wurde die Rettung alarmiert. Der Mann wurde mit schweren Verbrennungen zweiten Grades mit dem Notarzthubschrauber auf die Verbrennungsstation ins Wiener AKH geflogen.
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