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„Fünf Jahre vorbei“

Botschafter der Ukraine in Wien abberufen

Wien
05.08.2026 10:23
Der Botschafter der Ukraine in Wien, Wassyl Chymynez (Mitte), ist abberufen worden. Seine ...
Der Botschafter der Ukraine in Wien, Wassyl Chymynez (Mitte), ist abberufen worden. Seine Amtszeit ist vorbei.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Botschafter der Ukraine in Wien ist am Montag abberufen worden. Die ukrainische Präsidentschaftskanzlei hat einen entsprechenden Erlass auf ihrer Website veröffentlicht. Das sei für ihn nicht „überraschend“, denn „die üblichen fünf Jahre“ seien vorbei, sagte Wassyl Chymynez.

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Der Botschafter war am Mittwoch auf Dienstreise in Kiew, wird aber noch nach Wien zurückkehren. Chymynez war am 30. Juli 2021 zum Botschafter ernannt worden und beschäftigte sich während seiner Amtszeit vor allem damit, die Solidarität Österreichs mit der Ukraine sicherzustellen.

Der Diplomat hatte Germanistik und an der Fakultät für Wirtschaft studiert. Er war am Lehrstuhl für Germanistik tätig, bevor er 1997 zweiter Botschaftssekretär der Ukraine in Österreich wurde. Später arbeitete Chymynez für das ukrainische Außenministerium und die ukrainische Botschaft in Berlin.

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Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger stehen offiziell nicht fest. In diplomatischen Kreisen wird spekuliert, dass ein jüngerer Diplomat mit Österreich-Erfahrung zum Zug kommen soll.

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