Rapid-Tickets für Europacup-Kracher gewinnen!

Europacup-Stimmung, grün-weiße Leidenschaft und ein hoffentlich erfolgreicher Fußballabend in Hütteldorf: Der SK Rapid empfängt am Mittwoch, dem 12. August, den estnischen Vertreter Paide Linnameeskond. Die „Krone“ verlost für das entscheidende Rückspiel 2x2 Eintrittskarten.
In Hütteldorf wartet der nächste große Europacup-Abend: In der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League trifft der SK Rapid Wien auf Paide Linnameeskond aus Estland. Nach dem Hinspiel in Tallinn steigt am Mittwoch, dem 12. August, das entscheidende Rückspiel vor heimischer Kulisse.
Ab 18 Uhr wollen die Grün-Weißen im Weststadion den nächsten Schritt auf dem Weg in die Ligaphase machen. Dabei hofft die Mannschaft einmal mehr auf die lautstarke Unterstützung der Rapid-Fans, die Hütteldorf bei internationalen Spielen regelmäßig in einen grün-weißen Hexenkessel verwandeln.
Mit der „Krone“ live dabei sein
Die „Krone“ bringt Sie auf die Tribüne und verlost für die Partie SK Rapid Wien gegen Paide Linnameeskond 2 × 2 Eintrittskarten. Einfach das unten stehende Gewinnspielformular ausfüllen bis zum Teilnahmeschluss am 10. August, 09:00 Uhr und schon sind Sie im Lostopf.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Sport“-Newsletters und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.