Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinnspiel

Rapid-Tickets für Europacup-Kracher gewinnen!

Gewinnspiele
05.08.2026 09:42
Gesponsert
(Bild: GEPA)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Europacup-Stimmung, grün-weiße Leidenschaft und ein hoffentlich erfolgreicher Fußballabend in Hütteldorf: Der SK Rapid empfängt am Mittwoch, dem 12. August, den estnischen Vertreter Paide Linnameeskond. Die „Krone“ verlost für das entscheidende Rückspiel 2x2 Eintrittskarten. 

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In Hütteldorf wartet der nächste große Europacup-Abend: In der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League trifft der SK Rapid Wien auf Paide Linnameeskond aus Estland. Nach dem Hinspiel in Tallinn steigt am Mittwoch, dem 12. August, das entscheidende Rückspiel vor heimischer Kulisse.

Ab 18 Uhr wollen die Grün-Weißen im Weststadion den nächsten Schritt auf dem Weg in die Ligaphase machen. Dabei hofft die Mannschaft einmal mehr auf die lautstarke Unterstützung der Rapid-Fans, die Hütteldorf bei internationalen Spielen regelmäßig in einen grün-weißen Hexenkessel verwandeln.

Mit der „Krone“ live dabei sein
Die „Krone“ bringt Sie auf die Tribüne und verlost für die Partie SK Rapid Wien gegen Paide Linnameeskond 2 × 2 Eintrittskarten. Einfach das unten stehende Gewinnspielformular ausfüllen bis zum Teilnahmeschluss am 10. August, 09:00 Uhr und schon sind Sie im Lostopf.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Sport“-Newsletters und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
05.08.2026 09:42
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
157.191 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
146.853 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
109.336 mal gelesen
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2923 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1505 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf