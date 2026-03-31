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Nach Bomben-Fund

„Darum mag ich in Linz nicht gerne baggern“

Oberösterreich
31.03.2026 18:00
Der Blindgänger hatte sich in der Nähe des Bahnhofs tief ins Erdreich gebohrt und wurde nach ...
Der Blindgänger hatte sich in der Nähe des Bahnhofs tief ins Erdreich gebohrt und wurde nach etwa 80 Jahren von Baggerfahrer Johann Kalick (45, re.) gefunden(Bild: Krone KREATIV/Fotokerschi)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Wo die Prominenz drei Tage zuvor den Spaten angesetzt hatte, um die Baustelle einzuweihen, fand ein Arbeiter eine 250-Kilo-Bombe. Für den Familienvater schon fast „Routine“. Doch jetzt hofft er, bis zur Pension ohne diesen Nervenkitzel auszukommen und freut sich, wenn er wieder außerhalb der bevorzugten Abwurfzone der Alliierten baggern darf.

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„Normalerweise bin ich beim Abbruch, aber ich hab’ den größten Bagger in der Firma. Der wurde hier gebraucht. Ich weiß, warum ich nicht gerne in Linz baggere“, sagt Johann Kalick (45) aus Micheldorf. Er saß in der Fahrerkabine, als seine Schaufel am Montag einen konischen Gegenstand freilegte. „Ich wusste gleich, dass das kein alter Boiler ist“, schildert Kalick. Sein erster Gedanke: „Muss das so kurz vor Dienstschluss um halb fünf Uhr sein?“

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