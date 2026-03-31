So isst Österreich: Fisch und Spinat hoch im Kurs

Kärnten und Steiermark setzen auf Tradition

Am traditionsbewusstesten zeigen sich laut der Umfrage Kärntner und Steirer: Dort isst beinahe jeder Zweite immer Spinat am Gründonnerstag. Fisch am Karfreitag kommt bei mehr als einem Drittel immer auf den Tisch. Laut der Statistik Austria hatten 2021 rund 59 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ein katholisches oder evangelisches Religionsbekenntnis. 2001 waren es noch über 78 Prozent.