Admont lädt ESC-Siegerin Dara in Steiermark ein

Mit „Postkarten“ stellten sich die Kandidaten des 70. Eurovision Song Contest der Welt vor: Die Sängerinnen und Sänger wurden in Bilder von österreichischen Sehenswürdigkeiten projiziert. Neben der Grazer Innenstadt war dabei eine weitere steirische Touristen-Attraktion vertreten: Die Klosterbibliothek des Stifts Admont, schon jetzt eine der berühmtesten und schönsten der Welt.