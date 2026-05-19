Admont lädt ESC-Siegerin Dara in Steiermark ein

Der Eurovision Song Contest in Wien endete mit dem ersten Sieg für Bulgarien: Sängerin Dara gewann mit dem Balkan-Hit „Bangaranga“. Nun lädt das Stift Admont sie in die Steiermark ein: zu einem Besuch in die weltberühmte Klosterbibliothek.
Mit „Postkarten“ stellten sich die Kandidaten des 70. Eurovision Song Contest der Welt vor: Die Sängerinnen und Sänger wurden in Bilder von österreichischen Sehenswürdigkeiten projiziert. Neben der Grazer Innenstadt war dabei eine weitere steirische Touristen-Attraktion vertreten: Die Klosterbibliothek des Stifts Admont, schon jetzt eine der berühmtesten und schönsten der Welt.
160 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt sahen Dara vor den 250 Jahre alten Bücherregalen – freilich zur Freude des Stifts. „Die Präsenz unserer Bibliothek beim Eurovision Song Contest bedeutete eine enorme internationale Aufmerksamkeit für das Stift Admont und die gesamte Region“, sagt Franz Pichler, Wirtschaftsdirektor des Benediktinerstiftes Admont.
„Bibliothek live erleben“
Deswegen spricht man als Dank nun eine Einladung an die 27-Jährige aus: Dara soll auch persönlich nach Admont kommen, „damit sie die beeindruckende Bibliothek auch live erleben kann“. Eine offizielle Einladung wird bereits vorbereitet, heißt es.
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