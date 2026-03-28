Ganz besondere Osterhasen ziehen in Tiergarten ein

Für Kinder gibt es im Tiergarten gerade in der Karwoche noch weiteres buntes Programm: eine Osterwerkstatt in der Orangerie. Vom 30. März bis 2. April jeweils ab 9 Uhr können die Kinder in einer Bastelecke kreativ werden und tierischen Schmuck für den Osterstrauß zaubern. Das Programm ist kostenlos, es ist lediglich der Eintritt in den Tiergarten zu bezahlen.