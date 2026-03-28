Ganz besondere Osterhasen ziehen in Tiergarten ein

Im Zoo Schönbrunn wartet auf große und kleine Besucher in der Karwoche ein tierisches Programm. Im Einkaufszentrum Wien Mitte können Kinder sowohl vor Ort als auch daheim Rätselraten.
Die Zeit bis der Osterhase kommt, lässt sich wohl am besten mit einem Besuch bei seinen Verwandten überbrücken. Das ist nun im Tirolerhof des Tiergarten Schönbrunn möglich. Dort ist nämlich eine neue Kaninchenrasse namens „Blauer Wiener“ eingezogen.
Neben den kleinen Osterhasen dürfen sich Besucher auch auf Zicklein bei den Tauernschecken Ziegen und Küken der Sulmtaler Hühner freuen.
Für Kinder gibt es im Tiergarten gerade in der Karwoche noch weiteres buntes Programm: eine Osterwerkstatt in der Orangerie. Vom 30. März bis 2. April jeweils ab 9 Uhr können die Kinder in einer Bastelecke kreativ werden und tierischen Schmuck für den Osterstrauß zaubern. Das Programm ist kostenlos, es ist lediglich der Eintritt in den Tiergarten zu bezahlen.
Interaktive Ostereiersuche
Kunterbunt wird es auch in der Mall in Wien Mitte. Kinder erwartet ein Ostersuchspiel, dass sowohl vor Ort als auch online auf der Plattform Instagram gespielt werden kann.
Im Einkaufszentrum werden zehn bunt gemusterte Ostereier-Sticker versteckt, die gefunden werden müssen. Wer unterschiedliche Muster korrekt zählt und das Ergebnis auf einer zur Verfügung gestellten Karte einträgt, bekommt eine süße Überraschung.
Kleine Besucher zwischen 5 und 12 Jahren können ihrer Kreativität außerdem bei einem Bastelcamp freien Lauf lassen.
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