Die letzten Hüter des Segens der Oster-Ratschen

Die hergestellte Stückzahl hängt von der Nachfrage ab. Die war im Laufe der Jahrzehnte immer wieder unterschiedlich, so Feurer: „Ich mache meistens eine Serie von zehn bis 15 Stück und die verkaufen sich dann innerhalb von etwa zwei Jahren.“ Dabei gibt es unterschiedliche Modelle: Scheibtruhenratschen für Gemeinden mit gut befahrbaren Straßen, Handratschen für den universellen Gebrauch. Und in vielen Fällen muss an den alten Modellen einfach nur etwas repariert werden, was die Feurers selbstverständlich auch erledigen.