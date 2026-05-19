Steiermark: Die Geburten sinken noch dramatischer

Die niedrigste Zahl an Kindern pro Frau wies der Bezirk Leoben mit 1,17 auf, in Graz lag der Wert mit 1,19 nur knapp darüber. Am meisten Kinder pro Frau werden im Bezirk Murau geboren, nämlich 1,58. Betrachtet man die Werte im Schnitt zwischen 2020 und 2024 – so kommt es zu weniger Ausreißern –, liegt der Bezirk Weiz vorne, gefolgt von Liezen und Graz-Umgebung. Graz und Leoben waren die Schlusslichter mit 1,24. Zum Vergleich: Zwischen 1979 und 1983 lag die Rate steiermarkweit noch bei 1,61.