Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreich-Vergleich

Steiermark: Die Geburten sinken noch dramatischer

Steiermark
19.05.2026 17:00
Ein Viertel der nach 1990 geborenen Frauen könnte kinderlos bleiben, sagen Demografen.
Ein Viertel der nach 1990 geborenen Frauen könnte kinderlos bleiben, sagen Demografen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Die Österreicher bekommen immer weniger Nachwuchs – das hat eine neue, bundesweite Analyse ergeben. In der Steiermark sehen die Zahlen sogar noch dramatischer aus.

0 Kommentare

Egal, ob in den USA, Südkorea oder in Österreich: Die sinkenden und oft historisch niedrigen Geburtenraten sorgen für Schlagzeilen. Das neue „Geburtenbarometer“ der Akademie der Wissenschaften zeigt nun, dass die Rate wohl noch weiter sinken wird: Österreicherinnen, die im Jahr 1980 geboren wurden, sind zu 20 Prozent kinderlos. „Laut unserer Prognose wird dieser Anteil bei Frauen, die nach 1990 geboren wurden, über 25 Prozent steigen“, sagt Demograf Kryštof Zeman.

Und in der Steiermark? Das Bundesland erreichte bereits 2024 einen historischen Tiefststand an Geburten – erstmals waren es weniger als 10.000, nämlich 9938. Laut Statistik Austria fiel die (derzeit nur vorläufig verfügbare) Geburtenbilanz 2025 noch einmal negativer aus als im Jahr davor: 9644 Babys wurden lebend geboren (minus drei Prozent), 13.425 Menschen sind verstorben, was zu einem Defizit von 3781 Personen führt.

Historisches Tief auch bei der Fertilitätsrate
Die Fertilitätsrate sank in Österreich 2025 erstmals unter 1,3 Kinder pro Frau – in der Steiermark war dieser Wert schon 2024 unterschritten worden (siehe Grafik). Bei der Zahl handelt es sich um eine statistische Hochrechnung. Um die Bevölkerung ohne Zuwanderung konstant zu halten, müsste der Wert bei etwa 2,1 liegen.

Die niedrigste Zahl an Kindern pro Frau wies der Bezirk Leoben mit 1,17 auf, in Graz lag der Wert mit 1,19 nur knapp darüber. Am meisten Kinder pro Frau werden im Bezirk Murau geboren, nämlich 1,58. Betrachtet man die Werte im Schnitt zwischen 2020 und 2024 – so kommt es zu weniger Ausreißern –, liegt der Bezirk Weiz vorne, gefolgt von Liezen und Graz-Umgebung. Graz und Leoben waren die Schlusslichter mit 1,24. Zum Vergleich: Zwischen 1979 und 1983 lag die Rate steiermarkweit noch bei 1,61.

Lesen Sie auch:
Infolge der multiplen Krisen bleiben immer mehr Menschen kinderlos.
Zukunftsängste
Immer mehr Österreicher bekommen keine Kinder
18.05.2026
1,31 Kinder pro Frau
Dramatische Zahlen: Geburtenrate im Allzeit-Tief
29.12.2025

Mütter bei erster Geburt über 30 Jahre alt
Neben den totalen Zahlen zu Geburten und Fertilitätsraten veröffentlicht die Landesstatistik Steiermark regelmäßig auch das Durchschnittsalter von Müttern. 2024 lag es bei 31,4 Jahren – ein langsamer, kontinuierlicher Anstieg seit Anfang der 80er-Jahre. Damals war eine Frau, die ein Kind gebar, im Schnitt erst 25,4 Jahre jung. Bei der Geburt des ersten Kindes war die durchschnittliche Steirerin 2024 bereits 30,3 Jahre alt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
19.05.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Infolge der multiplen Krisen bleiben immer mehr Menschen kinderlos.
Zukunftsängste
Immer mehr Österreicher bekommen keine Kinder
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
287.915 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
115.812 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
84.132 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1543 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Kolumnen
So sind sie halt, die (ehemaligen) Großparteien
747 mal kommentiert
Bablers SPÖ und Stockers ÖVP packeln weiter wie früher.
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
640 mal kommentiert
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf