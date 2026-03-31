Unerwarteter Kurswechsel bei Zufahrtskontrollen

Mit Mai tritt eine der größten Reformen der Straßenverkehrsordnung in Kraft – und sie könnte auch für Linz weitreichende Folgen haben. Der Nationalrat hat neben Änderungen im Kraftfahrgesetz und Führerscheingesetz erstmals eine klare rechtliche Grundlage für kamerabasierte Zufahrtskontrollen geschaffen. Städte und Gemeinden dürfen damit Einfahrts- und Fahrverbote automatisiert überwachen, etwa durch Kennzeichenerfassung.