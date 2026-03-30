Diese Handy-Probleme nerven 80% der Österreicher

Im Bundesländer-Vergleich zeigt sich, dass bei sieben der zwölf abgefragten digitalen Barrieren Wienerinnen und Wiener deutlich stärker betroffen sind als Menschen aus anderen Bundesländern. In der Bundeshauptstadt tut man sich vor allem mit umständlichen Eingabefeldern schwer, zum Beispiel bei Formularen oder Passworteingaben. Insgesamt die wenigsten Probleme haben Menschen in Tirol und Vorarlberg. Je älter die Benutzerinnen und Benutzer sind, desto schwieriger wird es auch mit der Größe der verwendeten Buchstaben.