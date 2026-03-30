Beim Hendl-Wirtshaus fahren jetzt die Bagger auf

Beim Webersdorfer in Viehhausen ist seit gestern vorerst einmal Schluss. Es wird umgebaut! Im Haupthaus wird die Küche komplett erneuert. Über dem Lokal entstehen Mitarbeiterwohnungen, das Nebengebäude kommt ganz weg. An seiner Stelle wird künftig ein Vier-Sterne-Hotel samt Tiefgarage stehen.