Beim Hendl-Wirtshaus fahren jetzt die Bagger auf

Der Webersdorfer, eine Gasthaus-Institution weit über die Grenzen von Wals-Viehhausen hinaus, wird rundum erneuert. Gäste müssen derweil aber nicht aufs heiß geliebte Backhendl verzichten. Nur: Die Kegelbahn ist Geschichte.
Beim Webersdorfer in Viehhausen ist seit gestern vorerst einmal Schluss. Es wird umgebaut! Im Haupthaus wird die Küche komplett erneuert. Über dem Lokal entstehen Mitarbeiterwohnungen, das Nebengebäude kommt ganz weg. An seiner Stelle wird künftig ein Vier-Sterne-Hotel samt Tiefgarage stehen.
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