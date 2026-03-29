Selbst eigene Partei von Schellhorn „irritiert“

Pinke Wirtschaftskammerfraktion UNOS „irritiert“

Für Irritationen sorgte dies bei der pinken Wirtschaftskammerfraktion UNOS. „Wir mussten heute den Medien entnehmen, dass manche Regierungsmitglieder eine Senkung der Lohnnebenkosten aktuell nicht sehen. Dem widersprechen wir als Stimme der Unternehmer auf das Entschiedenste“, erklärte der UNOS-Bundessprecher und pinke Nationalratsabgeordnete Michael Bernhard. Für UNOS sei nicht vorstellbar, dass ein Doppelbudget ohne spürbare Senkung der Lohnnebenkosten eine parlamentarische Mehrheit bekommen könne. Auch die FPÖ sah darin einen „Verrat an jedem Unternehmer und jedem Arbeitnehmer in diesem Land“.