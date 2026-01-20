Wehrdienstkommission bringt Politik unter Zugzwang

Pro & Contra auch innerhalb der Regierung

Die ÖVP hat sich zu einer Verlängerung durchgerungen. Klar dafür spricht sich die FPÖ aus. Bei SPÖ und Neos gibt es hingegen massive Widerstände, auch weil die mögliche Maßnahme bei jungen Wählern wohl nicht so gut ankommen würde. Weiters verweisen Gegner einer Verlängerung auf die Tatsache, dass diese jungen Männer dann ja auf dem Arbeitsmarkt fehlen würden. Kritische Militärexperten fordern zunächst auch eine klare Verteidigungsstrategie ein. Sinngemäß sollte zunächst auch in die verfallenen Kasernen und in besseres Material investiert werden. Es könnte also noch eine spannende Polit-Schlacht werden ...