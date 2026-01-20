Vorteilswelt
Verlängerung gefordert

Wehrdienstkommission bringt Politik unter Zugzwang

Innenpolitik
20.01.2026 06:00
Der Wehrdienst könnte bald von sechs auf acht Monate verlängert werden.
Der Wehrdienst könnte bald von sechs auf acht Monate verlängert werden.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Vor drei Jahren wurde über alle Parteigrenzen hinweg ein Aufbauplan für das Heer beschlossen. Waffen und Gerät alleine machen aber noch keine Armee, es braucht auch eine Strategie – und vor allem Soldaten! Um die seit Jahren ausblutende Miliz wieder aufzufüllen, schlägt die von der Politik eingesetzte Expertenkommission eine Verlängerung des Grundwehrdienstes vor.

0 Kommentare

Der Bericht der Kommission wird am Dienstag 48 Empfehlungen vorstellen. Die wichtigsten Punkte sind im Vorfeld bereits durchgesickert: Die Kommission empfiehlt eine Verlängerung des derzeit sechs Monate dauernden Grundwehrdienstes und die Wiedereinführung der verpflichtenden Milizübungen (in Debatte daher konkret: acht Monate Wehrdienst plus zwei Monate Übungen). Analog dazu wird auch die Verlängerung des Zivildienstes gefordert. In Kraft treten soll das bereits im kommenden Jahr.

Klare Forderungen von der Expertenkommission
Das ist eine klare Ansage an die Politik, die Kommission ist nämlich breit aufgestellt. Unter dem Vorsitz des Milizbeauftragten Erwin Hameseder tagten 23 Mitglieder. Unter ihnen waren Experten aus verschiedenen Ministerien sowie Vertreter der Bundesjugendvertretung, der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer.

Hameseder (links) ist Tanners Berater in Milizfragen.
Hameseder (links) ist Tanners Berater in Milizfragen.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Dem Vernehmen nach zeigt die Kommission der Politik fünf unterschiedliche Modelle zur Reform des Wehrdienstes auf. Sämtliche Modelle enthalten dabei verpflichtende Milizübungen nach dem Grundwehrdienst. Die ersten drei Modelle enthalten eine Wehrpflicht für Männer mit unterschiedlicher Dauer: Acht Monate Grundwehrdienst und 60 Tage Milizübungen, vier Monate Grundwehrdienst und 140 Tage Übungen oder sechs Monate Grundwehrdienst plus 60 Tage Truppenausbildung und 40 Tage Milizübungen. Die zwei anderen Modelle sind Mischmodelle für Männer und Frauen, unter anderem nach skandinavischem Vorbild.

Stellungspflicht für Frauen als Aufreger
Ebenso wird eine Erhöhung der Vergütung für Grundwehrdiener und Zivildiener angeregt, gleichzeitig wird aber auf die eingeschränkten budgetären Möglichkeiten hingewiesen. Ins Spiel gebracht wird weiters die Möglichkeiten einer verpflichtenden Gesundheitsuntersuchung für Frauen beziehungsweise einer Stellungspflicht auf Frauen, unabhängig von einem nachfolgenden Präsenzdienst.

Pro & Contra auch innerhalb der Regierung
Die ÖVP hat sich zu einer Verlängerung durchgerungen. Klar dafür spricht sich die FPÖ aus. Bei SPÖ und Neos gibt es hingegen massive Widerstände, auch weil die mögliche Maßnahme bei jungen Wählern wohl nicht so gut ankommen würde. Weiters verweisen Gegner einer Verlängerung auf die Tatsache, dass diese jungen Männer dann ja auf dem Arbeitsmarkt fehlen würden. Kritische Militärexperten fordern zunächst auch eine klare Verteidigungsstrategie ein. Sinngemäß sollte zunächst auch in die verfallenen Kasernen und in besseres Material investiert werden. Es könnte also noch eine spannende Polit-Schlacht werden ...

