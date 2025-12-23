Jetzt passiert, was Schellhorn wohl nicht wollte

Bundesländer zusammenlegen: Das haben bereits vor Jahrzehnten andere nach Aufmerksamkeit heischende Politiker vorgeschlagen. Damals war die Aufregung noch größer als bei Schellhorn, den offensichtlich kaum noch jemand ernst nimmt. Natürlich ist über die Aufgaben der Bundesländer, über manch fehlgeleitete Ausprägung des Föderalismus zu diskutieren. Aber über neue Kunstgebilde aus jeweils drei „alten“ Bundesländern sicher nicht.