Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sepp fällt auf

Jetzt passiert, was Schellhorn wohl nicht wollte

Innenpolitik
23.12.2025 06:00
Fällt auf: Sepp Schellhorn
Fällt auf: Sepp Schellhorn(Bild: Mario Urbantschitsch)
0 Kommentare

Was könnte ein notorisch verhaltensauffälliger Politiker tun, wenn es ihm mit Sachpolitik kaum gelingt, aufzufallen? Er könnte provozieren, etwa mit einer Aussage, die zwar manche gut finden, die jedoch null Realisierungschancen hat und doch garantiert heftige Gegenreaktionen hervorruft.

Auf dieser Klaviatur zu spielen, das beherrscht der sogenannte „Deregulierungs-Staatssekretär“ Sepp Schellhorn. Seine Entbürokratisierungs-Initiative, die er kürzlich vorgestellt hat, dürfte ihm zu wenig Echo eingeheimst haben. Er bekam dafür zwar manch mildes Lob, aber insgesamt wurden die von ihm angekündigten 113 Maßnahmen zum Bürokratieabbau nicht als großer Wurf qualifiziert.

Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Also legt der Neos-Staatssekretär nach: Der im Außenamt bei seiner Parteifreundin Beate Meinl-Reisinger angesiedelte Salzburger Wirt bleibt thematisch wieder einmal in Österreich – möchte es neu aufteilen, jeweils drei Länder zu drei großen Gebilden verschmelzen.

Bundesländer zusammenlegen: Das haben bereits vor Jahrzehnten andere nach Aufmerksamkeit heischende Politiker vorgeschlagen. Damals war die Aufregung noch größer als bei Schellhorn, den offensichtlich kaum noch jemand ernst nimmt. Natürlich ist über die Aufgaben der Bundesländer, über manch fehlgeleitete Ausprägung des Föderalismus zu diskutieren. Aber über neue Kunstgebilde aus jeweils drei „alten“ Bundesländern sicher nicht.

Lesen Sie auch:
Beate Meinl-Reisinger zu Gast in der „ZiB 2“
Meinl-Reisinger:
Bundesländer abschaffen? „Finde Idee erfrischend“
22.12.2025

So erreicht Staatssekretär Sepp zwar vielleicht Aufmerksamkeit – aber sonst rein gar nichts. Im Gegenteil, es passiert, was er wohl nicht wollte: Er stärkt damit nur noch die Bundesländer.

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
124.114 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
113.488 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
109.571 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Innenpolitik
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Sepp fällt auf
Jetzt passiert, was Schellhorn wohl nicht wollte
„Höchst ungewöhnlich“
Trump ruft Diplomaten der Biden-Ära zurück
Meinl-Reisinger:
Bundesländer abschaffen? „Finde Idee erfrischend“
„Situation ist ernst“
Neue Gefängnisse sollen die alten Probleme lösen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf