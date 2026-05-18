Wie Trumps Schwiegersohn die Familie reich macht

In der Politik der Vereinigten Staaten gab es schon immer Berater, die großen Einfluss ausübten. Doch der Fall Jared Kushner sprengt den bisherigen Rahmen dessen, was in einer westlichen Demokratie als vertretbar gilt. Der 45-jährige Schwiegersohn von Präsident Donald Trump ist weder Minister noch gewählter Abgeordneter. Dennoch reist er als „Sonderbeauftragter für den Frieden“ um die Welt, verhandelt über Krieg und Frieden im Nahen Osten und gestaltet die amerikanische Außenpolitik in Moskau und Jerusalem maßgeblich mit. Das Problem dabei: Parallel zu seinen „diplomatischen“ Missionen führt Kushner den Investmentfonds Affinity Partners, der maßgeblich von jenen Regierungen finanziert wird, mit denen er am Verhandlungstisch sitzt.