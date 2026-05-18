Kanzler Stocker geht mit Christa Kummer auf Tour

Er hatte nie vor, es zu werden – und tourt jetzt doch als Kanzler durchs Land. Christian Stocker, der nach dem Rückzug von Karl Nehammer quasi über Nacht an die Spitze der ÖVP und später auch ins Kanzleramt übersiedelte, macht im Sommer eine großangelegte Bürger-Dialogtour durch alle neun Bundesländer. Unter dem Motto „Österreich im Gespräch“ will er bis Ende August bei jedem Bundesland Station machen und sich den Fragen der Bevölkerung stellen. Den Auftakt macht Tulln (NÖ) am 16. Juli.