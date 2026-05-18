Kanzler Stocker geht mit Christa Kummer auf Tour

Christian Stocker ist kein Volkskanzler, wie es FPÖ-Chef Herbert Kickl gerne werden möchte. Er ist dafür aber ein Kanzler, der sich jetzt unters Volk mischt. Ab Juli tourt der Regierungschef durch alle neun Bundesländer – wer teilnehmen möchte, kann sich jetzt bewerben.
Er hatte nie vor, es zu werden – und tourt jetzt doch als Kanzler durchs Land. Christian Stocker, der nach dem Rückzug von Karl Nehammer quasi über Nacht an die Spitze der ÖVP und später auch ins Kanzleramt übersiedelte, macht im Sommer eine großangelegte Bürger-Dialogtour durch alle neun Bundesländer. Unter dem Motto „Österreich im Gespräch“ will er bis Ende August bei jedem Bundesland Station machen und sich den Fragen der Bevölkerung stellen. Den Auftakt macht Tulln (NÖ) am 16. Juli.
Hajek und Kummer an Bord
Moderiert wird die Reihe von der ehemaligen ORF-Moderatorin Christa Kummer, ausgewählt werden die Teilnehmer – bis zu 200 pro Termin – nach wissenschaftlichen Kriterien des Meinungsforschers Peter Hajek. Registrieren kann man sich ab heute online. „Was die Menschen wirklich beschäftigt, erfährt man nicht im Konferenzsaal, sondern im direkten Gespräch“, so Stocker.
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