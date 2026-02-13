Erster Schritt zur Senkung der Lohnnebenkosten

Nachdem bei der SPÖ nach dem Parteitag am 7. März wohl alles beim Alten bleiben dürfte, wollen sich die Regierungsparteien direkt nach dem sozialdemokratischen Showdown dem neuen Doppelbudget widmen. Bis zum Sommer soll das neue Budget fixiert werden. Fix vorgesehen ist darin, schon gemäß Regierungsprogramm, die so lang ersehnte Senkung der Lohnnebenkosten. Vor allem die ÖVP und die Neos machen bei dem Thema Druck.