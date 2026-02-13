Erster Schritt zur Senkung der Lohnnebenkosten

Brite holt Skeleton-Gold, Maier & Auer weit zurück
Das große Ziel wird konkret: Im nächsten Doppelbudget sollen die Kosten für Arbeit um bis zu zwei Milliarden Euro reduziert werden. Auch im Tourismus wird der Schrei nach einer Lohnnebenkostensenkung immer lauter.
Nachdem bei der SPÖ nach dem Parteitag am 7. März wohl alles beim Alten bleiben dürfte, wollen sich die Regierungsparteien direkt nach dem sozialdemokratischen Showdown dem neuen Doppelbudget widmen. Bis zum Sommer soll das neue Budget fixiert werden. Fix vorgesehen ist darin, schon gemäß Regierungsprogramm, die so lang ersehnte Senkung der Lohnnebenkosten. Vor allem die ÖVP und die Neos machen bei dem Thema Druck.
