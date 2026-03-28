Schickt FPÖ Sie in die Hofburg, Herr Wehrschütz?

Ein Türschild ohne Namen in der Salzburger Altstadt. Wir klingeln bei Nummer 3, und es ertönt die vertraute Stimme von Christian Wehrschütz. Im ersten Stock des gelb getünchten Hauses steht er – ganz ungewohnt in dunkelblauem Dreiteiler und zerknittertem weißem Hemd – in der Eingangstür, hinter ihm holt seine Frau Patschen für die Gäste. Hier ist das Zuhause des ORF-Korrespondenten, „aber nur zu zehn Prozent“, lacht Sissy, die das Wohnzimmer österlich-rosafarben geschmückt hat. „Zu 90 Prozent ist der Christian unterwegs.“