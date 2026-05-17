0 Punkte für die Politik in Sachen ORF

Der Song-Contest-Finalabend, an dem die halbe TV-Welt nach Wien blickte, hätte für den Gastgeber, den ORF-Generaldirektor, die Krönung seiner ersten Amtszeit sein sollen. Und ihm als Schirmherr einer glänzenden Veranstaltung zusätzliche, um es in ESC-Diktion zu formulieren, 12 Punkte für die ohnehin als so gut wie sicher geltende Verlängerung als „Küniglberg-König“ bis 2031 bescheren sollen.