„Gestern haben wir noch trainiert und gelacht“

Nach dem tragischen Unfalltod von Alexandra W. bei einem Unfall im Mona-Lisa-Tunnel in Linz ist die Trauer um die talentierte Fußballspielerin bei Mitschülern und Teamkollegen groß. Beim Bundesligaspiel am Sonntag wird der verunglückten 20-Jährigen gedacht.
Ein mit Kerzen und Blumen geschmückter Schrein und ein Foto erinnern am BORG Linz an die 20-jährige Alexandra W. Wie berichtet, war die begnadete Fußballspielerin am Donnerstag am Weg zur Mathematik-Schularbeit im Mona-Lisa-Tunnel tödlich verunglückt.
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