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Trauer um Alexandra

„Gestern haben wir noch trainiert und gelacht“

Oberösterreich
27.03.2026 18:00
Vor dem BORG Linz wurde die schwarze Fahne als Zeichen der Anteilnahme gehisst.
Vor dem BORG Linz wurde die schwarze Fahne als Zeichen der Anteilnahme gehisst.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Gerald Schwab
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Gerald Schwab und Philipp Zimmermann

Nach dem tragischen Unfalltod von Alexandra W. bei einem Unfall im Mona-Lisa-Tunnel in Linz ist die Trauer um die talentierte Fußballspielerin bei Mitschülern und Teamkollegen groß. Beim Bundesligaspiel am Sonntag wird der verunglückten 20-Jährigen gedacht.

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Ein mit Kerzen und Blumen geschmückter Schrein und ein Foto erinnern am BORG Linz an die 20-jährige Alexandra W. Wie berichtet, war die begnadete Fußballspielerin am Donnerstag am Weg zur Mathematik-Schularbeit im Mona-Lisa-Tunnel tödlich verunglückt.

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